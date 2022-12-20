. В Правобережном округе Иркутска 23 декабря стартуют уличные игровые программы для детей
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В Правобережном округе Иркутска 23 декабря стартуют уличные игровые программы для детей

В Правобережном округе Иркутска 23 декабря стартуют уличные игровые программы для детей

В Правобережном округе Иркутска к Новому году подготовили 11 уличных игровых программ для детей. Они стартуют 23 декабря, первый праздник начнется в 16:00 во дворе дома №54м по улице Баррикад, сообщает пресс-служба администрации города.

24 декабря предусмотрены детские программы по следующим адресам:


в 12:00 — в сквере «Куб» в микрорайоне Топкинский, 37,



в 13:30 — мероприятие на улице Радищева,186,



в 15:00 — на улице Щапова, 4,



в 16:00 — во дворе дома №20 на улице Нестерова.

25 декабря уличные игры пройдут по адресам:


в 13:00 — на улице Сурнова, 30,



в 14:00 — на улице Рабочего Штаба, 8,



в 14:30 — на улице Култукской,11,



в 15:00 игровая программа начнется на улице Угольной, 62 и на улице Иосифа Уткина, 28,



в 16:00 — на улице Ипподромной, 32.

Кроме того, в комитете по управлению Правобережным округом Иркутска назвали основные места для активного зимнего отдыха. Уже подготовлены и открыты для посещений хоккейные корты по адресам:


микрорайон Топкинский, 10,



микрорайон Топкинский, 42 (школа №50),



микрорайон Зеленый, 30,



микрорайон Зеленый, 46 (школа №31),



улица 5-й Армии, 69,



переулок Мопра, 6,



улица Уткина, 15 (школа №9),



улица Шевцова, 16 (школа №10),



переулок 8-го марта, 1 (школа №65),



улица Ленская, 4 (гимназия №1).

Также есть возможность покататься на отдельно стоящих деревянных горках. Горки расположены на улицах Сурнова, 30/11, Поленова, 23, Ямская, 49, Чапаева, 109, в Каштаковской роще, в микрорайоне Искра на улице Строителей, 1.

Предусмотрели и места для запуска фейерверков. Специалисты рекомендуют использовать следующие территории: площади возле памятника Александру III на бульваре Гагарина, возле памятника Основателям Иркутска на Нижней Набережной, возле памятника Адмиралу Колчаку в предместье Марата на улице Ангарская, на площади Декабристов, на острове Юность в районе дома 5/2 и на Цесовской Набережной, 4. Также фейерверки можно запускать на открытых территориях за ТЦ «Флагман» на улице Братская, 2/1 и в микрорайоне Падь Грязнуха за домами №№ 7/4 и 9/1, на центральной часть сквера имени Кирова. При запуске фейерверков необходимо соблюдать требования безопасности.

Уточнить план проведения новогодних мероприятий на территории Правобережного округа можно в рабочие дни по телефону 52-04-11.

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По материалам: irk

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