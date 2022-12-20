. В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке

В РФ предложили субсидировать 50 процентов от первого взноса по ипотеке молодым семьям

В Госдуме предложили субсидировать 50 процентов от первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. С инициативой высттупила член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубский, пишут «Известия».

В письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина говорится о предложении субсидировать не более 900 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тысяч в других регионах.

Также предлагается расширить семейную ипотеку. Так, за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту на один процентный пункт, сейчас она равна 6 процентам. В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства РФ.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова подчеркнула, что сейчас первоначальный взнос, как правило, составляет 15 процентов от стоимости жилья. При этом квартиры в новостройках массового сегмента в Москве в среднем стоят 13,5 миллиона рублей.

«То есть первоначальный взнос в 15 процентов равен примерно двум милионам рублей. 900 тысяч рублей от государства будут прекрасным подспорьем для клиентов», — сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки решили продлить до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых. До этого она находилась на уровне семи процентов.