. В России заявили о неготовности Европы к переговорам по безопасности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России заявили о неготовности Европы к переговорам по безопасности

В России заявили о неготовности Европы к переговорам по безопасности

В России заявили о неготовности Европы к переговорам по безопасностиСенатор Пушков заявил, что Евросоюз не готов к конструктивным переговорам по безопасности

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале заявил, что Европейский союз (ЕС) не готов к конструктивным переговорам по безопасности.

Таким образом сенатор отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукшенко о том, что он надеется перейти к конструктивному обсуждению с Западом вопросов общей безопасности и будущего мироустройства.

«Если послушать последнее воинственное заявление председателя Европарламента Роберты Метсолы насчет того, как должен вести себя Евросоюз в нынешнем кризисе, в Брюсселе явно не готовы к конструктивным переговорам по вопросам безопасности», — подчеркнул Пушков.

Ранее Евросоюз опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения в сфере экономики, а также санкции против почти 200 физических и юридических лиц. В том числе в санкционном списке оказались 40 депутатов Госдумы, медиаперсоны и представители силовых структур.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России заявили о неготовности Европы к переговорам по безопасности
В России заявили о неготовности Европы к переговорам по безопасности
Какие дни 2023 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате рождения
Какие дни 2023 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате
Гимн России исполнили участники торжественного закрытия РДДМ "Движение первых"
Гимн России исполнили участники торжественного закрытия РДДМ
Госдеп отказался верить в отсутствие у России планов «поглощать» кого-либо
Госдеп отказался верить в отсутствие у России планов «поглощать»
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.12.2022 (17 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.12.2022 (17 фото)
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России
Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России
После релиза Need for Speed ​​Unbound студию Criterion Games покинули 5 ветеранов-руководителей
После релиза Need for Speed ​​Unbound студию Criterion Games покинули
Подготовка к Новому году: 7 вещей, которые нужно выбросить перед праздником
Подготовка к Новому году: 7 вещей, которые нужно выбросить перед
Юные россияне гордятся шахтерами, воинами и космонавтами
Юные россияне гордятся шахтерами, воинами и космонавтами
Иркутский район возглавил рейтинг районов с наибольшим количеством исков против «серых» майнеров
Иркутский район возглавил рейтинг районов с наибольшим количеством
Иркутский спортсмен Расамбек Гёзалов одержал победу в чемпионате мира по борьбе
Иркутский спортсмен Расамбек Гёзалов одержал победу в чемпионате мира

Топ на сегодня

Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ
Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ
Ани Лорак взяла подросшую дочку на концерт в Москве
Ани Лорак взяла подросшую дочку на концерт в Москве
Татьяна Навка рассказала, какие пенсии у фигуристов
Татьяна Навка рассказала, какие пенсии у фигуристов
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
Российские банки обязали внедрить MirPay для оплаты на сайтах
Российские банки обязали внедрить MirPay для оплаты на сайтах

Еще по теме

Пушков ответил на слова Ягланда о кризисе в Совете Европы
Пушков рассказал, зачем на самом деле ЕС продлил санкции против России
В Совфеде рассказали, зачем ЕС продлил санкции против России
Пушков рассказал, для чего нужно продление санкций США и ЕС против России