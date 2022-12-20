. В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции Гуайдо
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции Гуайдо

В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции Гуайдо

В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции ГуайдоBloomberg: в Венесуэле хотят сместить Хуана Гуайдо с поста главы временного правительства

Венесуэльские оппозиционные политические партии решили сместить главу самопровозглашенного временного правительства Хуана Гуайдо с его поста. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники.

Две из четырех основных оппозиционных партий планируют предложить заменить Гуайдо комитетом законодателей. По словам источников Bloomberg, лидеры этих партий внесут предложение 22 декабря на заседании Национальной ассамблеи оппозиции. Гуайдо созвал заседание, чтобы сделать предложение о продлении своего срока еще на год.

«Если законодатели откажутся от своей поддержки, это положит конец тщетной попытке способствовать смене режима, которая началась четыре года назад, когда оппозиция и международная коалиция во главе с администрацией [бывшего президента США Дональда] Трампа объединились вокруг Гуайдо в качестве временного президента», — пишет издание.

Ранее США решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства. Согласно документу, одна из крупнейших нефтяных компаний в США Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок.

Как заявили в ведомстве, такая мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, «которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии».

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее финальной фазой операции «Свобода». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Особенности выбора и эксплуатации лабораторного эксикатора
Особенности выбора и эксплуатации лабораторного эксикатора
ЧТЗ выполнил гособоронзаказ по поставке дизельных двигателей для танков
ЧТЗ выполнил гособоронзаказ по поставке дизельных двигателей для
Управляющая компания: особенности использования
Управляющая компания: особенности использования
Как часто менять моторное масло в автомобиле?
Как часто менять моторное масло в автомобиле?
Почему важно использовать оригинальное моторное масло в автомобиле?
Почему важно использовать оригинальное моторное масло в автомобиле?
В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции Гуайдо
В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции Гуайдо
Floppy Knights из Game Pass получает обновление v.2.0
Floppy Knights из Game Pass получает обновление v.2.0
Дженнифер Лоуренс обвинила мужчин-режиссеров в токсичности и эмоциональности
Дженнифер Лоуренс обвинила мужчин-режиссеров в токсичности и
Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ российскими ПВО
Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ
В Минцифры анонсировали запуск российского аналога «Википедии»
В Минцифры анонсировали запуск российского аналога «Википедии»
Сотрудникам российского завода Hyundai объявили о грядущем сокращении
Сотрудникам российского завода Hyundai объявили о грядущем сокращении
Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 года
Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 года

Топ на сегодня

Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Тимур Родригез не может ходить без костылей
В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на

Еще по теме

С лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо сняли неприкосновенность
Кремль о разговоре Гуайдо с Трампом: Ничего удивительного
Хуан Гуайдо провозгласил «конец узурпации» в Венесуэле
Мадуро назвал «клоунадой» самопровозглашение Гуайдо президентом Венесуэлы