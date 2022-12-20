. В замке Аллы Пугачевой появился призрак
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В замке Аллы Пугачевой появился призрак

В замке Аллы Пугачевой появился призрак
Замок певицы Аллы Пугачевой пугает местных жителей. Шикарный замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь не дает покоя местным жителям и постоянно привлекает к себе всеобщее внимание, ведь после эмиграции артистки он остался бесхозным. Сначала ходили слухи, что Примадонна всеми силами пытает продать особняк, но покупатель на него так — и не нашелся, поэтому теперь дом пустует. По крайней мере, так думали соседи Аллы Борисовны, пока однажды не заметили свет в верхних этажах замка и перепугались. Сперва обеспокоенные граждане решили, что в дом к певице кто-то забрался, но эту идею быстро отмели, поскольку помещения в особняке озарялись с завидной регулярностью. Тогда начали судачить, что в доме Пугачевой хозяйничает призрак, который бродит ночью по комнатам.  Однако успокоить народ поспешил депутат Роман Худяков. Политик уточнил, что прекрасно знает «привидение», обитающее в замке, и бояться его не стоит.
«Прекрасно знаю, кто живет в замке Пугачевой», — заявил он в соцсети и добавил, что речь идет про водителя Примадонны. Не секрет, что мужчина давно поддерживает с артисткой близкие отношения и даже усыновил отпрыска ее племянника, поэтому звезда со спокойной душой доверила ему ключи от дома, чтобы он мог присматривать за порядком, а заодно впускать в особняк риелторов, если найдется потенциальный покупатель. К слову, есть вероятность, что Алла Борисовна может в ближайшее время вернуться в Россию, поскольку из Израиля ее выставят. Говорят, певица получила заграничный паспорт с нарушениями и людей, выдавших ей документы, уже задержали.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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