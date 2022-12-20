. Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году

Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Астролог Василиса Володина дала прогноз для скорпионов на будущий год. Ведущая вынесла предупреждение всем, кто родился под знаком Скорпиона. Астролог уверена, что наступающий 2023 год принесет в их жизнь некоторые особенности в общении с близкими. Кто-то получит шанс найти давно потерянных родственников или узнать глубже историю своей семьи, но другие столкнутся с реальными проблемами во взаимоотношениях с родными. В первой половине наступающего года произойдет редкое астрологическое событие: Плутон ненадолго сменит знак, что может довольно сильно изменить жизнь Скорпионов. Итогом станут продолжительные и глубокие изменения в отношениях с родителями.
Володина рекомендует к началу этого периода обзавестись собственной жилплощадью. Имеет смысл рассмотреть вариант с покупкой квартиры, дома или комнаты. Это поможет свести к минимуму конфликты с членами семьи. «Изменения неизбежны! Чтобы почувствовать себя комфортно в ближайшие годы, вам нужно больше личного пространства. Значит, должно быть меньше людей, кто будет в это пространство вторгаться. Даже если они — самые близкие. Или вы сами обеспечите эту возможность для себя — или жизнь будет как-то по-своему трансформировать эти семейные связи», — предупреждает Володина. Для Скорпионов есть и хорошие новости, ведь 2023 год может кардинально изменить личную жизнь одиноких представителей этого знака. Речь идёт о долгожданных судьбоносных встречах. Можно рассчитывать на начало комфортных и умиротворяющих отношений. А тех, кто уже встретил свою судьбу, в наступающем году ожидает стабильная поддержка второй половины.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
МИД РФ прокомментировал решение "дружественной" Иордании закрыть небо для российских самолетов
МИД РФ прокомментировал решение "дружественной" Иордании
Посольство РФ заявило о раздражающих США отношениях Москвы и Минска
Посольство РФ заявило о раздражающих США отношениях Москвы и Минска
Кормухина наехала на Кристину Орбакайте
Кормухина наехала на Кристину Орбакайте
Ирина Салтыкова поругалась со Стасом Пьехой
Ирина Салтыкова поругалась со Стасом Пьехой
Мужчина Юлии Пересильд подсадил ее на Цигун
Мужчина Юлии Пересильд подсадил ее на Цигун
Ольга Орлова рассталась с новоиспеченным мужем
Ольга Орлова рассталась с новоиспеченным мужем
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Алла Пугачева спровоцировала аресты в Израиле
Алла Пугачева спровоцировала аресты в Израиле
Россиян предупредили о мошенничестве после получения банковской карты
Россиян предупредили о мошенничестве после получения банковской карты
8-балльная пробка образовалась в Академгородке и на Лермонтова из-за ДТП
8-балльная пробка образовалась в Академгородке и на Лермонтова из-за
Ели в Иркутске обрабатывают химикатами для защиты от вандалов
Ели в Иркутске обрабатывают химикатами для защиты от вандалов

Топ на сегодня

В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
Мигель заявил о разочаровании в Пугачевой
Мигель заявил о разочаровании в Пугачевой
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в

Еще по теме

Василиса Володина сделала позитивное предсказание
Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее
Василиса Володина дала неутешительный прогноз на будущее
Василиса Володина сделала оптимистичный прогноз на конец недели