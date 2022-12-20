. Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году

Астролог Василиса Володина дала прогноз для скорпионов на будущий год. Ведущая вынесла предупреждение всем, кто родился под знаком Скорпиона. Астролог уверена, что наступающий 2023 год принесет в их жизнь некоторые особенности в общении с близкими. Кто-то получит шанс найти давно потерянных родственников или узнать глубже историю своей семьи, но другие столкнутся с реальными проблемами во взаимоотношениях с родными. В первой половине наступающего года произойдет редкое астрологическое событие: Плутон ненадолго сменит знак, что может довольно сильно изменить жизнь Скорпионов. Итогом станут продолжительные и глубокие изменения в отношениях с родителями.Володина рекомендует к началу этого периода обзавестись собственной жилплощадью. Имеет смысл рассмотреть вариант с покупкой квартиры, дома или комнаты. Это поможет свести к минимуму конфликты с членами семьи. «Изменения неизбежны! Чтобы почувствовать себя комфортно в ближайшие годы, вам нужно больше личного пространства. Значит, должно быть меньше людей, кто будет в это пространство вторгаться. Даже если они — самые близкие. Или вы сами обеспечите эту возможность для себя — или жизнь будет как-то по-своему трансформировать эти семейные связи», — предупреждает Володина. Для Скорпионов есть и хорошие новости, ведь 2023 год может кардинально изменить личную жизнь одиноких представителей этого знака. Речь идёт о долгожданных судьбоносных встречах. Можно рассчитывать на начало комфортных и умиротворяющих отношений. А тех, кто уже встретил свою судьбу, в наступающем году ожидает стабильная поддержка второй половины.