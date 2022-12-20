. Волочкова скоро выходит замуж - уже объявлена дата свадьбы

Недавно мы рассказывали о новом бойфренде Анастасии. Артистка выкладывала фото с ним в образе деда мороза. Но парочка решила на этом не останавливаться и скрепить свои отношения узами брака.





Сама Настя говорит, что решение быстро сыграть свадьбу пришло к ним не сразу. Сначала они не задумывались об этом и думали отложить свадьбу как-нибудь на потом.

Но чувства оказались сильнее и они решили расписаться уже 21 января. Причем свадьба будет в Лапландии, потому что ее возлюбленный - Дед Мороз. Именно так она называется Дмитрия.





Сначала парочка планирует отметить день рождения Анастасии на Мальдивах а после них сразу же двинут в Лапландию. Волочкова до сих пор вспоминает, как Дмитрий заявился к ней в образе Деда Мороза. Наверное поэтому они решили связать медовый месяц с новогодней тематикой.





Фанаты в сети рады данной новости. Многие надеятся, что наконец-то Волочкова обретет «женское счастье» с достойным мужчиной.