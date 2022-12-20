. Вымпелком и Key Point Group подписали в Екатеринбурге третье соглашение о стратегическом партнерстве

ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн») и компания «Кей Поинт Групп» (бренд «Key Point Group») подписали соглашение об условиях сотрудничества по созданию в Екатеринбурге центра обработки данных (ЦОД). Кей Поинт Групп планирует к концу 2023 года создать новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге, ключевым клиентом которой станет ВымпелКом. Новый ЦОД будет иметь уровень отказоустойчивости TIER* III по классификации UPTIME Institute**. ЦОД рассчитан на 300 стоек. Общая мощность ЦОД составит 3,6 мегаватт.

Данное соглашение стало логическим продолжением взаимовыгодного партнерства, начало которому было положено в 2021 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда Key Point и ВымпелКом договорились о создании стратегического альянса, ориентированного на цифровую трансформацию регионов, удаленных от Москвы. Первым результатом заявленного партнерства станет размещение инфраструктуры ВымпелКом в дата-центре Кей Поинт во Владивостоке, строительство которого завершится в ближайшее время. В сентябре 2022 компании также подтвердили намерения по расширению своего партнерства, заключив соглашение о сотрудничестве по проекту ЦОД Key Point Group в Новосибирске, в котором ВымпелКом планирует разместить свое телекоммуникационное оборудование.

Предпосылками для развития сети дата-центров в регионах послужили несколько важных аспектов:

— необходимость централизации сервисной инфраструктуры ВымпелКом с размещением в ключевых регионах, имеющих развитый промышленный и научный потенциал;

— потребность быстрого, удобного и качественного предоставления сервиса B2B*** клиентам ВымпелКом;

— общемировая тенденция отказа от строительства собственных ЦОД и переход на модель colocation****.

Подробно

*тиер

** аптайм институт

***би ту би

**** совместное размещение

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. билайн бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

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Key Point Group – региональная сеть центров обработки данных. В июне 2022 года группа анонсировала строительство 35 дата-центров в течение ближайших 5 лет во всех федеральных округах России. ЦОД емкостью 400-1200 стоек появятся во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и в Ставрополе. ЦОД емкостью 30-400 стоек будут строиться еще в 30 городах РФ. Флагманом сети является дата-центр Key Point во Владивостоке емкостью 880 ИТ-стоек, ввод в эксплуатацию 1-й очереди которого состоится в декабре 2022 года. Это первый коммерческий ЦОД на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, прошедший сертификацию UPTIME Institute TIER III TCDD. Все построенные в будущем даты-центры также будут проходить сертификацию UPTIME Institute по уровню надежности TIER III.

keypoint-group.ru

