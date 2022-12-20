. Вымпелком и Key Point Group подписали в Екатеринбурге третье соглашение о стратегическом партнерстве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Вымпелком и Key Point Group подписали в Екатеринбурге третье соглашение о стратегическом партнерстве

Вымпелком и Key Point Group подписали в Екатеринбурге третье соглашение о стратегическом партнерстве

Вымпелком и Key Point Group подписали в Екатеринбурге третье соглашение о стратегическом партнерстве

ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн») и компания «Кей Поинт Групп» (бренд «Key Point Group») подписали соглашение об условиях сотрудничества по созданию в Екатеринбурге центра обработки данных (ЦОД). Кей Поинт Групп планирует к концу 2023 года создать новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге, ключевым клиентом которой станет ВымпелКом. Новый ЦОД будет иметь уровень отказоустойчивости TIER* III по классификации UPTIME Institute**. ЦОД рассчитан на 300 стоек. Общая мощность ЦОД составит 3,6 мегаватт.

Данное соглашение стало логическим продолжением взаимовыгодного партнерства, начало которому было положено в 2021 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда Key Point и ВымпелКом договорились о создании стратегического альянса, ориентированного на цифровую трансформацию регионов, удаленных от Москвы. Первым результатом заявленного партнерства станет размещение инфраструктуры ВымпелКом в дата-центре Кей Поинт во Владивостоке, строительство которого завершится в ближайшее время. В сентябре 2022 компании также подтвердили намерения по расширению своего партнерства, заключив соглашение о сотрудничестве по проекту ЦОД Key Point Group в Новосибирске, в котором ВымпелКом планирует разместить свое телекоммуникационное оборудование.

Предпосылками для развития сети дата-центров в регионах послужили несколько важных аспектов:
— необходимость централизации сервисной инфраструктуры ВымпелКом с размещением в ключевых регионах, имеющих развитый промышленный и научный потенциал;
— потребность быстрого, удобного и качественного предоставления сервиса B2B*** клиентам ВымпелКом;
— общемировая тенденция отказа от строительства собственных ЦОД и переход на модель colocation****.

Подробно
*тиер
** аптайм институт
***би ту би
**** совместное размещение
ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. билайн бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.
www.beeline.ru
Key Point Group – региональная сеть центров обработки данных. В июне 2022 года группа анонсировала строительство 35 дата-центров в течение ближайших 5 лет во всех федеральных округах России. ЦОД емкостью 400-1200 стоек появятся во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и в Ставрополе. ЦОД емкостью 30-400 стоек будут строиться еще в 30 городах РФ. Флагманом сети является дата-центр Key Point во Владивостоке емкостью 880 ИТ-стоек, ввод в эксплуатацию 1-й очереди которого состоится в декабре 2022 года. Это первый коммерческий ЦОД на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, прошедший сертификацию UPTIME Institute TIER III TCDD. Все построенные в будущем даты-центры также будут проходить сертификацию UPTIME Institute по уровню надежности TIER III.
keypoint-group.ru

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице порно
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Сын Ильи Авербуха поздравил его с днем рождения, опубликовав видео со своей мамой Ириной Лобачевой
Сын Ильи Авербуха поздравил его с днем рождения, опубликовав видео со
С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Кому удастся обрести счастье, какие знаки зодиака будут купаться в деньгах этой зимой
Кому удастся обрести счастье, какие знаки зодиака будут купаться в

Топ на сегодня

Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году

Еще по теме

СМИ: «Евросеть» может исчезнуть в ближайшее время
«Мегафон» и «Вымпелком» решили заморозить бренд «Евросеть»
«Вымпелком» интегрировал «Евросеть» в свою сеть «Билайн»
Стало известно, в какую сумму «Мегафону» обойдется покупка акций Mail.ru Group