. Заказать суши в Ярославле

Услуга доставки еды разработана специально для тех, кто ценит свое время и силы. Лучше потратить их на приятное общение и другие занятия. О приготовлении блюд, их упаковке и доставке позаботятся сотрудники ресторана «Фарфор».

Здесь всегда готовят вкусную, сытную и полезную еду. Используют свежие и качественные ингредиенты. Профессиональные повара приступают к работе сразу после поступления заявки. Так, блюда привозят всегда горячими. Их можно сразу подавать на стол. Пицца, суши, роллы, бургеры – все выглядит красиво. Отменный вкус и свежесть гарантированы.

Почему стоит выбрать суши в Ярославле

Это хорошо известное почти каждому блюдо японской кухни отличается большим разнообразием способов приготовления. Прежде чем заказать суши, необходимо изучить список ингредиентов, ведь используют не только рис, рыбу и водоросли нори. Опытные сушисты добавляют мясо, овощи, фрукты, готовят соусы, чтобы добиться оригинальных вкусовых сочетаний. Перечень всего, что входит в состав, указан в каталоге по каждому отдельной позиции.

В меню включены как классические, так и авторские рецепты. Чтобы выбрать по своим предпочтениям или пожеланиям гостей, очень просто воспользоваться сортировкой в каталоге. При выборе соответствующей категории появятся доступные предложения – только запеченные, без сырых ингредиентов, острые и так далее. Можно заказать как целую порцию, так и половину.

Преимущества ресторана «Фарфор»

Здесь реализован удобный и выгодный для всех заказчиков алгоритм сотрудничества. Плюсы очевидны:

свежая еда. Ее привозят быстро. Служба доставки работает с 11:00 до 23:00, потому заказывать можно и поздней ночью;

традиционные и эксклюзивные блюда не только японской, но также итальянской, китайской, американской кухни;

доступные цены. Особенно удобны предложения «Комбо», сеты из суши;

бонусная программа и возможность рассчитываться со счета, на который накапливается кешбэк;

большое количество интересных новинок от су-шефа.

На сайте постоянно появляются акционные предложения для желающих платить меньше. Можно делать большой заказ для компании из нескольких человек, выбирать дополнительно десерты, напитки, салаты, супы.



