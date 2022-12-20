Заказать суши в Ярославле
Услуга доставки еды разработана специально для тех, кто ценит свое время и силы. Лучше потратить их на приятное общение и другие занятия. О приготовлении блюд, их упаковке и доставке позаботятся сотрудники ресторана «Фарфор».
Здесь всегда готовят вкусную, сытную и полезную еду. Используют свежие и качественные ингредиенты. Профессиональные повара приступают к работе сразу после поступления заявки. Так, блюда привозят всегда горячими. Их можно сразу подавать на стол. Пицца, суши, роллы, бургеры – все выглядит красиво. Отменный вкус и свежесть гарантированы.
Почему стоит выбрать суши в Ярославле
Это хорошо известное почти каждому блюдо японской кухни отличается большим разнообразием способов приготовления. Прежде чем заказать суши, необходимо изучить список ингредиентов, ведь используют не только рис, рыбу и водоросли нори. Опытные сушисты добавляют мясо, овощи, фрукты, готовят соусы, чтобы добиться оригинальных вкусовых сочетаний. Перечень всего, что входит в состав, указан в каталоге по каждому отдельной позиции.
В меню включены как классические, так и авторские рецепты. Чтобы выбрать по своим предпочтениям или пожеланиям гостей, очень просто воспользоваться сортировкой в каталоге. При выборе соответствующей категории появятся доступные предложения – только запеченные, без сырых ингредиентов, острые и так далее. Можно заказать как целую порцию, так и половину.
Преимущества ресторана «Фарфор»
Здесь реализован удобный и выгодный для всех заказчиков алгоритм сотрудничества. Плюсы очевидны:
- свежая еда. Ее привозят быстро. Служба доставки работает с 11:00 до 23:00, потому заказывать можно и поздней ночью;
- традиционные и эксклюзивные блюда не только японской, но также итальянской, китайской, американской кухни;
- доступные цены. Особенно удобны предложения «Комбо», сеты из суши;
- бонусная программа и возможность рассчитываться со счета, на который накапливается кешбэк;
- большое количество интересных новинок от су-шефа.
На сайте постоянно появляются акционные предложения для желающих платить меньше. Можно делать большой заказ для компании из нескольких человек, выбирать дополнительно десерты, напитки, салаты, супы.