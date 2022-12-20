. Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям

Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям

Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниямВ Госдуме предложили отдать заводы ушедших из РФ автопроизводителей китайским компаниям

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с призывом к властям страны продать заводы ушедших из России автопроизводителей китайским компаниям. Заводы, которые не будут проданы, он предложил использовать для производства отечественных транспортных средств, сообщает РИА Новости.

«Многие иностранные компании-производители автомобилей оставили свои производственные мощности в России. В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей», — заявил политик.

Чернышов также выступил с предложением предоставить россиянам льготы на кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога при покупке новых машин отечественного производства, отметив, что подобные меры побудят людей покупать автомобили, произведенные на территории России, вместо транспортных средств европейских марок.

Ранее стало известно, что автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге захотел сократить штат персонала из-за проблем, вызванных приостановкой производства 1 марта — с этой даты предприятие находится в простое.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

8-балльная пробка образовалась в Академгородке и на Лермонтова из-за ДТП
8-балльная пробка образовалась в Академгородке и на Лермонтова из-за
Ели в Иркутске обрабатывают химикатами для защиты от вандалов
Ели в Иркутске обрабатывают химикатами для защиты от вандалов
Прожиточный минимум в Иркутской области увеличили на 3,3%
Прожиточный минимум в Иркутской области увеличили на 3,3%
Российские бойцы и журналисты попали под обстрел в Донбассе
Российские бойцы и журналисты попали под обстрел в Донбассе
Классический рецепт приготовления селедки под шубой: правильная последовательность выкладывания слоев в салатницу
Классический рецепт приготовления селедки под шубой: правильная
Российское движение детей и молодежи назвали "Движением первых"
Российское движение детей и молодежи назвали "Движением
Хитрости, которые помогут вам принять даже самое сложное решение
Хитрости, которые помогут вам принять даже самое сложное решение
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать
Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России
Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России
Волочкова скоро выходит замуж - уже объявлена дата свадьбы
Волочкова скоро выходит замуж - уже объявлена дата свадьбы
В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Марковском месторождении
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Марковском

Топ на сегодня

В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
Российские банки обязали внедрить MirPay для оплаты на сайтах
Российские банки обязали внедрить MirPay для оплаты на сайтах
Мигель заявил о разочаровании в Пугачевой
Мигель заявил о разочаровании в Пугачевой
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море на учения
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море на учения
Зидан и Бензема отказались лететь в одном самолете с Макроном на финал ЧМ по футболу
Зидан и Бензема отказались лететь в одном самолете с Макроном на

Еще по теме

Стало известно о планах Bosch продать свои заводы в России
Эксперты обнародовали список автомобилей, покинувших рынок России в 2015 году
В Госдуме обсуждают создание министерства виртуальной реальности
За месяц 28 автопроизводителей подняли ценники на свои машины в России