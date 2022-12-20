. Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
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Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой

Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко сделала громкое заявление. Обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия – 2014» счастлива в браке с футболистом уже четыре года. Супруги воспитывают троих детей. Анастасию часто сравнивают с предыдущей женой спортсмена, Ольгой Бузовой. Обе возлюбленные спортсмена строили карьеру на телевидении и записывали песни. Пользователи также обратили внимание на то, что многодетная мать вдохновляется стилем Ольги. Костенко столкнулась с критикой в свой адрес после супружеской фотосессии. Модель и футболист позировали перед камерой полуобнаженными. Пикантные снимки вызвали бурную реакцию общественности. «Самойловой вы не станете. Бузовой тоже. Ничего личного», — высказалась подписчица.
Костенко дала понять, что ее невозможно задеть подобными высказываниями. «Обожаю. Тут, как вы поняли, явный деструктив. Когда знаешь мотив сообщений этих людей – реакции ноль», — отметила Анастасия. Избранница бывшего игрока «Локомотива» подчеркнула, что сравнения с Ольгой и другими известными личностями ей надоели. «Реально есть взрослые люди, которые думают, что в одной-единственной жизни хочется стать, упаси Господи, кем-то, а не собой? Даже будучи маленькой, я всегда отвечала, что хочу стать собой», — высказалась Костенко. Модель оконфузилась во время фотосессии, приуроченной к дню рождения сына. Внимательные пользователи заметили, что Анастасия выбрала платье как у Ольги Бузовой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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