. Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале

Оливия Кук рассказала, что сцена с пощечиной в «Доме Дракона» была для нее самой сложной

Британская актриса Оливия Кук, известная по роли королевы Алисенты Хайтауэр в сериале «Дом Дракона», рассказала о самой сложной для нее сцене в шоу. Ее слова передает The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, самым тяжелым для нее выдался эпизод, в котором она дает пощечину своему сыну Эйгону за то, что он изнасиловал служанку Диану.

Кук призналась, что ей было непросто ударить своего коллегу по сериалу Тома Глинн-Карни. «Том сказал мне: "Просто ударь меня". В первый раз я попала ему в подбородок. И он такой: "Нет, просто накинься на меня", и я, черт возьми, сделала это. Причем так, что [звук от пощечины] эхом раздался по всему залу, а моя ладонь запульсировала. К счастью, камера была направлена ​​на Тома, а меня полностью вывели из кадра, [потому что я] пыталась подавить очень неловкий смех. Бог знает, что сделалось с его лицом...» — вспомнила артистка.

Ранее стало известно, что Визерис из «Дома Дракона» придумал ключевую строчку в предсмертном монологе.