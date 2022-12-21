. 16 фото украшенных домов, чьи хозяева сумели поймать новогоднее настроение и создать свою собственную сказку

Новогоднее настроение — непостоянная штука. Сегодня оно есть, а на следующее утро его уже нет. Но, чтобы это дело как-то исправить и с нетерпением ждать приближающегося праздника, мы советуем вам поступить так же, как это сделали герои сегодняшней подборки. Что же они такое учудили? Всё очень просто. Люди не стали дожидаться, когда к ним придёт праздничное настроение, они создали его сами, сказочно красиво украсив свои владения. Теперь их дома — это настоящие волшебные дворцы, которые светятся огнями и внутри, и снаружи. И такая красота просто не может не напоминать всем вокруг, что время чудес уже совсем близко!

Рождественский уголок

Любителям Гринча посвящается

Новогодняя сказка

Светящиеся гирлянды под снегом только усиливают чувство приближающегося волшебства.

Полка для книг преобразилась в деревушку

«Прогуливаясь по окрестностям, я увидел дом, полностью украшенный гирляндами»

«Уже не могу дождаться, когда снова надо будет всё украшать к Рождеству»

Украшение ёлки и дома к новогодним праздникам — традиция всех семей, которую нарушить почти невозможно. Ведь это первый шаг к тому, чтобы напомнить самому себе, что Дед Мороз с подарками уже вот-вот постучится в вашу дверь.

«Рождественская деревушка моей бабушки. Детали просто завораживают!»

К праздникам готов!

Деревушка, построенная на ступеньках лестницы

Ну и когда там уже ваш Новый год?

Кому-то ёлки стало мало, и он решил построить целый городок

Новый год и Рождество — это всегда лишний повод, чтобы проявить себя и выпустить всю свою фантазию на волю не только во время подготовки подарков, но и в моменты украшения дома всякими декорациями.

«Тема этого Нового года — рождественские леденцы»

Просто уютно и тепло

И много гирлянд с игрушками не надо, чтобы создать новогодний угол

«Не понимаю, нравится мне то, что я придумал с этими сапогами Санты, или нет… А как вам?»

Нам всё очень нравится! Ведь даже пустяшную деталь можно отлично обыграть и превратить в источник новогоднего настроения.

«Начало подготовки к Рождеству положено»