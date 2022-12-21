. 16 случаев, когда работники кафе и ресторанов перевыполнили заказы посетителей, показав настоящую щедрость
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16 случаев, когда работники кафе и ресторанов перевыполнили заказы посетителей, показав настоящую щедрость

16 случаев, когда работники кафе и ресторанов перевыполнили заказы посетителей, показав настоящую щедрость

Некоторые кафе и рестораны особенно отличаются своей щедростью. Их работникам так нравится видеть улыбку на лицах своих посетителей, что они не просто идеально выполняют все их заказы и просьбы, а даже где-то перевыполняют. Здесь побольше лука добавили, там картошечки не пожалели, а средний размер мороженого и вовсе стал рожком для гиганта. Поэтому не удивительно, что люди решают не только попробовать это съесть, но и сделать пару снимков на память. Ведь такую щедрую душу в лице общепита не каждый день встретишь.

«Я просто попросил по максимуму положить картошки фри»

«Можно, пожалуйста, побольше зелёного лука в суп?»

«Моя жена попросила добавить столько шоколадной посыпки, сколько возможно»

«Мне завернули бургер в огромные листья салата, когда я попросил сделать мне его без булочки»

Вот что значит забота о своих клиентах.

Можно ещё лайма, пожалуйста

«Средний» размер мороженого

Кто-то явно путается в размерах вафельных рожков мороженого. Но главное, чтобы оно всё не растаяло, пока вы будете есть только верхнюю его часть!

Пепперони много не бывает!

«Я бы хотел несладкий холодный чай с таким количеством лимона, сколько вы можете в него добавить»

«Вам побольше или поменьше оливок?»

«Попросил побольше посыпки…»

Теперь точно достаточно карамели

«Местные суши-бары обычно экономят на васаби, поэтому в этот раз я попросил добавить побольше, и вот»

Не разочаровали

Ещё добавить грецких орехов? Без проблем!

Стакан кофе, наполненный до самых краёв

Это я ещё немного пролила до фото, пока снимала его с прилавка!

«Они умоляли добавить БОЛЬШЕ ЛУКА, я выполнил их пожелание»

Просьба заказчика оказалась не просто услышанной, но и беспрекословно выполненной. А, может, даже и немного перевыполненной. Это говорит нам о том, что иногда со своими желаниями надо быть чуточку осторожнее, ведь они имеют свойство сбываться.

Здесь вы можете найти случаи, когда рестораны решили подавать блюда в чём угодно, но только не в обычной посуде.

# Интересное
По материалам: twizz

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