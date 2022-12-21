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17 весёлых комиксов от предприимчивого кота Булчика, который поднимет всем настроение даже в пасмурный день

17 весёлых комиксов от предприимчивого кота Булчика, который поднимет всем настроение даже в пасмурный день

Кто ещё порадует и развеселит нас в самый неудачный день, если не наши любимые котики? Сегодня мы готовы познакомить вас ещё с одним хвостатым, который знает, как своей наглой мордочкой поднять всем вокруг настроение.

Кот Булчик — персонаж комиксов, который был создан сотрудниками типографии «Фабрика Желаний». Этот рыжий разбойник — настоящая копия всех котов, которые без ума от хозяйских тапочек, штор и прочих запретных вещей из загадочной жизни человека. Но любая его пакость или прихоть может быть сиюминутно прощена, ведь такой милахе, как Булчику, можно абсолютно всё!

Больно… больно на всё это смотреть

Почти как призрачный, но только ещё лучше

Любимые занятия кота Булчика — это спать, объедаться вкусностями, залипать в телефоне, смотреть сериалы ночами напролёт, играть в видео-игры и зачитываться комиксами. И, кажется, он очень сильно нам кого-то напоминает. Может быть, человека?

Планы поменялись

Время навести порядок в доме!

Дел невпроворот

Как вы уже могли догадаться, Булчик — необычный кот, который, несмотря на всю свою лень, успевает попадать во всякие приключения и оказываться на месте человека. Но как сами пишут создатели персонажа комиксов: «Булчик — это усатый парадокс, он готов очень потрудиться, чтобы не трудиться вовсе». И звучит это всё как идеальный план!

Что бы вы ни купили, у кошек всё равно найдутся свои игрушки

Мудрость от Булчки

Уроки английского языка

Богато жить не запретишь

Мечты и суровая реальность

Кошачьи виды спорта

Говорят, коты только и умеют, что спать, есть да орать. Но вот вам и обратное доказательство того, что котики — это разносторонние личности и те ещё олимпийские чемпионы.

Вижу цель — не вижу препятствий

Главное — это поговорить в нужный час с нужным котом

Ещё и мимо…

Вкусновато, но маловато

Пакет — игрушка для отсталых котов

Внимание! Пойман опасный преступник

Здесь мы собрали для вас комиксы, в которых девушка с лёгкостью и юмором превращает жизненные трудности в смешные шутки.

# Интересное
По материалам: twizz

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