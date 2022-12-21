. Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о сделке с Microsoft
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о сделке с Microsoft

Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о сделке с Microsoft


Компании Microsoft и Activision Blizzard рассчитывают, что до конца июня 2023 года они смогут закрыть сделку по слиянию, хотя есть множество факторов, которые указывают, что процесс может затянуться. Компании ранее заявляли, что они готовы отстаивать право на слияние в суде, если того потребует ситуация и не удастся уладить вопрос с регуляторами до судебного разбирательства.

Сегодня Activision Blizzard выпустила небольшое видео, в котором подвела итоги года. Естественно, не обошлось в ролике без упоминания сделки с Microsoft.


Watch this video on YouTube

Напомним, о планах купить Activision Blizzard компания Microsoft объявила 18 января 2022 года.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских колониях
Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
Мать Гарика Харламова наехала на его жену
Мать Гарика Харламова наехала на его жену
Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о сделке с Microsoft
Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»

Топ на сегодня

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские центры и «Артек» на отдых
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские

Еще по теме

За Activision Blizzard с Microsoft спорили пять конкурентов
На Activision Blizzard подали в суд из-за сделки с Microsoft
Microsoft ответила на новый запрос от FTC по сделке с Activision Blizzard
Сенаторы США пытаются помешать сделке Microsoft и Activision Blizzard