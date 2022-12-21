. Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о сделке с Microsoft





Компании Microsoft и Activision Blizzard рассчитывают, что до конца июня 2023 года они смогут закрыть сделку по слиянию, хотя есть множество факторов, которые указывают, что процесс может затянуться. Компании ранее заявляли, что они готовы отстаивать право на слияние в суде, если того потребует ситуация и не удастся уладить вопрос с регуляторами до судебного разбирательства.

Сегодня Activision Blizzard выпустила небольшое видео, в котором подвела итоги года. Естественно, не обошлось в ролике без упоминания сделки с Microsoft.

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Напомним, о планах купить Activision Blizzard компания Microsoft объявила 18 января 2022 года.