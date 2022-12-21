. Аллу Пугачеву все звезды целовали в одно место

Стилист уверен, что певица Алла Пугачева не потеряла свое влияние в российском шоу-бизнесе. После отъезда за границу Алла Борисовна столкнулась со шквалом хейта — соотечественники то и дело критикуют Примадонну за позицию. Стилист артистки, поддерживающий с ней связь, признался, что Пугачева очень переживает по этому поводу. Джордж Ровалс сообщил, что 73-летняя Алла Борисовна болезненно реагирует на слова, которые поступают в ее адрес. «Я с ней поддерживаю связь, — уверяет стилист. — Алла переживает, что никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать. Они думают, что они лидерами стали в ее отсутствии. Не дождутся: Алла, как была первой, так и будет».Хоть Примадонна и подавлена, за границей она ни в чем не нуждается. У Пугачевой достаточно денег, чтобы жить и не думать о проблемах. «Алла всю жизнь работала: накопила. Потратить такие средства за четыре месяца невозможно. Поэтому в этом плане за Аллочку не переживайте: бутерброды с маслом и икрой купить может», — добавил Ровалс. «Я к Пугачевой в Израиль не поеду: у меня времени нет. Я сейчас нахожусь в Монако на гастролях. График такой, что любая звезда позавидует», — заключил Джордж «МК».