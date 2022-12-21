. Анастасия Волочкова выставляет себя посмешищем

Балерина Анастасия Волочкова путается со своей свадьбой. Звезда балета готовится в январе выйти замуж за нового возлюбленного. На следующий день после собственного дня рождения балерина сыграет свадьбу с избранником по имени Дмитрий. Звезда решила устроить из грядущего торжества запоминающееся шоу. Правда, похоже, Волочковой нужна помощь грамотного свадебного организатора, потому что эйфория затмила её разум. Накануне королева шпагата раскрыла первые подробности грядущей церемонии. Поскольку жених Волочковой в день их знакомства был одет в костюм Деда Мороза, то и свадьбу влюбленные решили провести на севере. Сначала балерина объявила, что выйдет замуж в Лапландии. При этом оленей, которых запрягут в сани, она почему-то ищет не в Финляндии, а на родине русского волшебника — Великом Устюге (который звезда назвала Новым). Анастасия, похоже, не в курсе, что в Лапландии живет Йоулупукки, а не Дед Мороз.Помимо каши в голове по поводу локации для свадьбы, публику развеселили планы Волочковой сыграть свадьбу в детском костюме Снегурочки. Балерина заявила, что «наряд невесты» одолжит у своей домработницы. «Так дело в том, что наша домохозяюшка Лолочка купила костюм Снегурочки своей дочке. Но, поскольку так получилось, что Дед Мороз с посохом, с мешком подарков пришел ко мне домой, устроив мне такой сюрприз, я попросила у Лолы это платье. Она сказала, что я в форме, раз влезаю в детский костюм Снегурочки — в юбочку и кофточку»,— говорит невеста. Фанаты уверены, что Волочкова находилась не в адекватном состоянии, когда записывала видео с описанием деталей своей свадьбы. Да и в целом, публика отказывается верить рассказам балерины о будущем замужестве. Напомним, что жених Волочковой владеет бизнесом по производству сладостей без сахара. Остальные подробности своей жизни Дмитрий хранит в секрете. Известно, что со своей невестой он познакомился в начале зимы и уже через пару свиданий сделал ей предложение руки и сердца.