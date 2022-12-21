. Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
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Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах

Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
Певица Анна Седоковва поделилась пикантным фото. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» и ее муж Янис Тимма живут в США. Недавно супруги устроили для себя мини-отпуск. Они провели сутки только вдвоем. «Когда мы понимаем, что загоняемся в отношениях или просто устаем, мы снимаем номер в любимой гостинице и уезжаем без детей и собак. И просто 24 часа любим друг друга», — рассказала Анна. Ранее певица показала откровенные кадры с этого романтического отдыха с избранником. В этот раз многодетная мать опубликовала еще несколько снимков. Она предстала в бикини, подчеркнувшем ее пышную грудь. Супруга латвийского баскетболиста решилась на откровенность. Она сообщила об операции и показала отметины на животе. «Раз уж вы обсуждаете мои шрамы, покажу вам еще одни. У меня их много. Эти точки на животе от операции, непроходимость почек. Одним утром у меня очень заболел бок. Я поехала к врачу, и он сказал, что нужна срочная операция. Если бы я опоздала на час, исход был бы другой. Меня увезли на скорой», — написала в своем блоге поп-звезда.
Исполнительница хита «Обезболил» также показала шрам на руке, который получила во время съемок в шоу «Маска. Танцы». «Когда гимнаст держал меня на высоте три метра от сцены. Я тогда очень испугалась, что упаду и не смогу больше ходить из-за того, что хотела показать красивый номер зрителю», — рассказала о своих переживаниях Седокова. По словам певицы, больше всего шрамов у нее на сердце и в душе. Всё от того, что люди иногда разбрасываются болезненными словами, не задумываясь, как они могут ранить. «Я привыкла, я знаю, что болит только первое время. А потом просто остается шрам. Всё пройдет. И это тоже», — подытожила артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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