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Анонсирован визит главы МАГАТЭ в Москву

Анонсирован визит главы МАГАТЭ в МосквуПостпред России Ульянов анонсировал визит главы МАГАТЭ Гросси в Москву

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Москву. Его визит анонсировал постпред России в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

«Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра», — сказал Ульянов. Он подчеркнул, что переговоры будут касаться создания безопасной зоны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), процесс создания которой, по его словам, «идет ни шатко, ни валко».

Постпред отметил, что с российской стороны в переговорах будет принимать участие межведомственная группа из представителей МИД, Росатома, министерства обороны, Росгвардии, Ростехнадзора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во время его визита в Москву.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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