. Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
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Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес

Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес

Поклонники заметили, что Бьянка стала набирать вес, а недавно еще выложила фото с сильно опухшим лицом. Сама певица поспешила все объяснить своим фанатам, чтобы они не строили конспирологических теорий.


Причиной лишнего веса Бьянки является болезнь желудка. Сейчас певица сидит настрого диете и тщательно контролирует пищу, которую употребляет. И рекомендует всем не шутить с желудком.

А вот опухоль лица - это уже что-то новенькое, как заявляет сама исполнительница. Раньше я не верила в аллергены, но однажды проснулась и увидела в зеркале свое лицо. «Такое ощущение, что я весь предыдущий вечер пила, еще перед сном выпила несколько литров» – сообщает Бьянка. Но конечно же ничего этого не было.

Фотографии выложила Бьянка водной из соцсетей:



Судя по всему - это аллергическая реакция на какую-то пищу. На какую - это предстоит еще выяснить. И хотя сейчас Бьянка не употребляет вредной еды, - это не исключает подобную реакцию организма даже на здоровую пищу.

Бьянка держится молодцом и сообщает, что после турне обязательно пойдет к врачу и сдаст анализы, чтобы выяснить причину аллергии. На рейтеров не реагирует, а сама считает, что никакая аллергия ее не испортит - она все равно будет красивая.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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