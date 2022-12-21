. Больница выплатит 500 тысяч рублей иркутянке за позднее определение беременности
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Больница выплатит 500 тысяч рублей иркутянке за позднее определение беременности

Иркутский областной суд взыскал с больницы полмиллиона рублей компенсации в пользу женщины, которая пострадала от некачественно оказанных медицинских услуг — позднего определения беременности. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

На протяжении пяти месяцев иркутянка неоднократно обращалась к участковому гинекологу с жалобами на плохое самочувствие. Пациентка сдала анализы, прошла обследование и получила план лечения. После осмотра врачи диагностировали у женщины беременность на сроке 26-ти недель и приняли решение провести экстренную операцию кесарева сечения. Ребенок родился в тяжелом состоянии, прожил около месяца и умер от множественных пороков развития.

Проведя экспертизы в медучреждении, специалисты установили, что сотрудники больницы не предприняли необходимых и возможных мер для того, чтобы своевременно обследовать пациентку и определить диагноз. При этом учреждение обладает возможностью оказать всю необходимую и своевременную помощь.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что врачи несвоевременно и неверно постановили диагноз, что повлекло за собой недостаточное наблюдение и контроль с их стороны в период беременности пациентки, а в дальнейшем — сложности с принятием родов. Неквалифицированные действия сотрудников медучреждения нарушили права женщины на получение качественной медицинской помощи.

Суд взыскал в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, однако она не согласилась с таким решением и подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда изучила материалы дела, выводы суда первой инстанции и изменила решение.

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По материалам: irk

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