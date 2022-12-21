. Борис Корчевников высказался о сыне Яны Поплавской, который ушел на войну

Ведущий Борис Корчевников рассказал, что чувствует по этому поводу. Старший сын артистки Клим Поплавский отправился в зону СВО. Звездная мама очень переживает за наследника. Хоть немного унять тревогу Яне Поплавской помогает активная деятельность. Актриса собирает гуманитарную помощь для российских солдат. Историей актрисы проникся телеведущий Борис Корчевников, который с уважением относится к решению Клима. «Так вышло, что сын Яны Поплавской Клим написал мне о том, что хочет пойти добровольцем, помогать военным священникам. А маму поберег, не сказал ей. Потрясающие слова Яна сказала о Климе. Послушайте голос мамы, в котором и боль, и страх, и гордость, и еще что-то главное, огромное, чему не могу найти слов… Сегодня Яна и Клим делают невероятно много для бойцов и людей Донбасса», — отметил 40-летний Корчевников, опубликовав проникновенный ролик с участием артистки. Напомним, в обычной жизни Клим Поплавской занимается режиссурой, но в тяжелые времена решил встать на защиту Родины.«Мамуль, мы тут с Женей Лисицыным (военкор — прим. ред.) имеем честь завтракать. Все, кто тебе там в комментариях пишет, мол, я на фоне хромакея, могут посмотреть. Мы сейчас на утреннее «афтерпати» едем. Поэтому всем вам здоровья! Я тебя люблю, мамуль! С Богом!» — делился мужчина кадрами из Донбасса. Поплавская хоть и переживает за сына, но все же очень горда за него. Каждый день Яна Евгеньевна ждет от него хороших новостей. «Утро бывает добрым. Сегодня получила весточку от сына. Слава Богу, все хорошо! Передал привет от военкора Евгения Лисицына. Присылает страшные кадры разрушенных городов. Когда же это закончится? Киев сам не остановится, будет воевать до последнего украинца, до последнего кирпичика, пока не останется ровное поле и выжженная земля. Желаю нашим ребятам остановить Зеленского до того, как произойдет полная разруха, и скорее вернуться с победой!» — откровенничала 55-летняя артистка недавно.