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"Бритни Спирс умерла": поклонники поп-звезды сыплют доказательствами, что с ней что-то случилось

"Бритни Спирс умерла": поклонники поп-звезды сыплют доказательствами, что с ней что-то случилось

41-летняя Бритни Спирс уже давно тревожит фанатов своим поведением в соцсетях. Звезда выкладывает либо обычные фотографии из дома, на половине из которых она голая, либо старые снимки на природе. Подписчики под каждым ее постом бьют тревогу, что с певицей что-то случилось.

Все выглядит так, словно Бритни не сама ведет страничку, так как все еще находится либо под опекой, либо в психбольнице, либо... вообще давно умерла. Последняя теория сегодня набрала такую популярность, что Спирс (или те, кто ведет ее аккаунт) отключила комментарии.


Юзеров смущает не только однообразие фотографий певицы, которая в этом году вышла замуж и должна была как минимум показать снимки из брачного путешествия, но и другие детали. Например, многие отмечают, что у нее то появляются, то исчезают татуировки и другие детали внешности. 

Это свидетельствует о том, что даже среди этих одинаковых фото как минимум часть взята из каких-то старых архивов. Поклонники просят Бритни хоть как-нибудь прокомментировать ситуацию, однако она за долгие месяцы не смогла даже написать что-то вроде "со мной все хорошо".

К слову, именно фанаты первыми начали бить тревогу, когда стало ясно, что под опекой Бритни находится как в тюрьме. "Что если Бритни на самом деле мертва, а они просто публикуют ее старые снимки?" — спрашивают они теперь.


Бритни Спирс пожаловалась, что ей не дают публиковать обнаженку

Сегодня певица выложила серию снимков из душа, однако не показала все свои прелести, как она это любит делать, а просто обрезала фото до груди. Оказалось, запрещенная соцсеть теперь строже относится к обнаженке.

Инстаграм* больше не любит посты с голыми людьми, так что вот мое селфи в Мексике, — обратилась звезда к подписчикам.

К слову, ее новая фотосессия снова сделана в четырех стенах, и нет никакого намека на то, что это действительно Мексика.


* экстремистская организация, запрещенная на территории России
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По материалам: uposters.ru

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