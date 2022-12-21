. ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии

Зампред ЦБ Чистюхин заявил, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии пока нет

Решения по разблокировке активов НРД от Бельгии по Euroclear пока нет, указал первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что подобное решение сейчас есть только от Люксембурга — по Clearstream.

«Сегодня есть только люксембургская лицензия, бельгийской пока нет», — заявил Чистюхин. Ранее он говорил, что «буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг».

Ранее в декабре стало известно, что Минфин Люксембурга выдал лицензию, которая позволяет разблокировать часть замороженных из-за санкций активов российских инвесторов. Речь идет о средствах (ценных бумагах и купонном доходе), которые застряли в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года.