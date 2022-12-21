. Что необходимо сделать, чтобы визуально удлинить шею

Не всех женщин природа наградила «лебединой шеей», но есть несколько хитростей, которые позволят визуально удлинить ее. Каждая женщина может сделать себя привлекательной, если будет следовать определенным рекомендациям.

Что позволит визуально удлинить себе шею

Высокая прическа

Собранные наверх длинные волосы помогут создать эффект вытянутой шеи. Помимо этого, можно собрать волосы в пучок или завязать хвост.

Глубокое декольте





Визуально шея может казаться длинной благодаря глубокому вырезу, который есть на блузе, джемпере, платье либо кофте. Удвоить эффект помогут вертикальные полоски в орнаменте одежды. Он очень к лицу полным дамам, поскольку будет их стройнить. От горизонтальных полос лучше отказаться.

Шарф

Самой главной ошибкой многих женщин с короткой шеей является плотно намотанный шарф, поскольку он еще больше будет ее укорачивать. Подбирая себе данный аксессуар, стоит уделить особое внимание тонким, струящимся тканям. Если завязать шарф спереди, создав V-образную форму, удастся обрести желаемый эффект. Любителям носить хомут, нужно знать, что его следует делать длинным, чтобы оставить шею открытой.

Длинные серьги

Мало кто знает, что аксессуары играют важную роль в создании стильного образа. Именно поэтому лучше всего свой выбор остановить на длинных струящихся серьгах. При этом неважно, какими они будут — змейка, дождик либо колоски. Каждый вариант поможет создать дополнительную вертикаль. Любительницам крупных сережек стоит отказаться от них, какими бы модными и стильными они не были. Слишком броские и массивные тоже не стоит носить, потому что они только привлекут лишнее внимание.

Расстегнутая рубашка





Те, у кого на работе строгий дресс-код, тоже могут воспользоваться одной хитростью, которая поможет им удлинить шею. Для этого стоит лишь расстегнуть несколько верхних пуговиц на рубашке. Это поможет выделить V-образный образ и сделать визуально свою шею более длинной.

Длинные колье и цепочки

Ожерелья, колье или длинные бусы помогут удлинить любую шею. Такое украшение имеет тот же принцип, что и V-образный вырез.

Бежевый цвет

При выборе цветовой гаммы, стоит отдавать предпочтение бежевым оттенкам. Их наличие в одежде станет продолжением кожи. От черных тонов лучше отказаться, потому что они не только укорачивают шею, но и отражение в зеркале вас не порадует.

Короткая стрижка

Тем, кто считают что у них шея недостаточно длинная, могут изменить свою прическу, сделав ее короче. Если слишком короткая стрижка является радикальным вариантом, то сделать шею более длинной поможет обычное каре с удлиненными прядями возле лица.

Квадратный вырез





Наличие квадратного выреза на платье, топе либо блузе станет отменным вариантом, позволяющим сделать шею немного длиннее. Такая одежда лучше всего подходит для стройных женщин с маленькой грудью. Она поможет создать иллюзию нежных изгибов на линии груди.

Вырез в форме сердца

По своей форме такой вырез похож на верхнюю часть сердца, что подходит многим женщинам. Такую одежду необходимо носить девушкам с короткой шеей, поскольку она визуально поможет удлинить не одну шею, а еще и лицо, делая силуэт более пропорциональным.