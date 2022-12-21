. Чулпан Хаматову используют в политических играх
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Чулпан Хаматову используют в политических играх

Чулпан Хаматову используют в политических играх
Известный режиссер считает, что актриса Чулпан Хаматова после демарша останется ни с чем. Вот уже несколько месяцев артистка играет в одном из латвийских театров и еле сводит концы с концами. При этом Чулпан Хаматова пока не думает возвращаться в родную Россию, в которой пользовалась большой популярностью. А недавно 47-летняя Хаматова стала актрисой года в Латвии. Чулпан, похоже, гордится новым достижением, вот только коллеги советуют ей не обольщаться. «Эта награда, которую разыгрывают между собой латышские театры. Номинаций много: лучшая актриса, актер, лучших режиссер, сценограф, художник по костюмам… Участвуют в конкурсе все латышские театры. Их всего семь или восемь в стране. У премии «Ночь лицедеев» наград гораздо больше, поэтому их получают почти все участники. Это такие домашние радости», — поделилась режиссер Галина Полищук, в прошлом работавшая в Новом Рижском театре, где сейчас трудоустроена Чулпан Хаматова. По словам Полищук, Чулпан приходится довольствоваться сравнительно низкой заработной платой. Кроме того, вряд ли артистка станет номером один за границей.
«Таких гонораров, как в Москве (по слухам, Хаматовой платили по 200 тысяч рублей за один спектакль в Театре наций — прим. ред.), в Латвии нет. Средний заработок хорошего артиста около 1000 евро в месяц (в районе 60 тысяч рублей — прим. ред.). Для жизни в Латвии этого вполне хватает, хотя из-за санкций жизнь сильно подорожала. Нельзя сравнивать театральную жизнь в Москве и в Риге. Это несопоставимые вещи. В Риге — всего четыре театра, плюс еще столько же на всю остальную Латвии. Кино почти не снимают, денег у страны нет. Иногда снимают сериалы», — рассказала режиссер. Галина Полищук предполагает, что Хаматова может вернуться в Россию, которую, по сути, предала. «Чулпан Хаматова, как и любой другой российский артист, никогда там не станет народной любимицей, какой она была в Москве. Она там чужая. И это будет всегда, даже если выучит язык. У нее будет акцент, а латыши этого не любят. Пробиться русскоязычному населению очень-очень трудно. Это не только мое мнение. Мне об этом говорили многие известные, медийные, состоявшиеся в России люди. Местечковый национализм в Прибалтике был всегда. Так называемая европейская свобода — это иллюзия. Сейчас Чулпан Хаматову выгодно использовать в политических играх. Но рано или поздно ситуация изменится. И она столкнется с большими проблемами там…» — подчеркнула Галина Александровна в интервью «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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