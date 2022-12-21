. Чулпан Хаматову используют в политических играх

Известный режиссер считает, что актриса Чулпан Хаматова после демарша останется ни с чем. Вот уже несколько месяцев артистка играет в одном из латвийских театров и еле сводит концы с концами. При этом Чулпан Хаматова пока не думает возвращаться в родную Россию, в которой пользовалась большой популярностью. А недавно 47-летняя Хаматова стала актрисой года в Латвии. Чулпан, похоже, гордится новым достижением, вот только коллеги советуют ей не обольщаться. «Эта награда, которую разыгрывают между собой латышские театры. Номинаций много: лучшая актриса, актер, лучших режиссер, сценограф, художник по костюмам… Участвуют в конкурсе все латышские театры. Их всего семь или восемь в стране. У премии «Ночь лицедеев» наград гораздо больше, поэтому их получают почти все участники. Это такие домашние радости», — поделилась режиссер Галина Полищук, в прошлом работавшая в Новом Рижском театре, где сейчас трудоустроена Чулпан Хаматова. По словам Полищук, Чулпан приходится довольствоваться сравнительно низкой заработной платой. Кроме того, вряд ли артистка станет номером один за границей.«Таких гонораров, как в Москве (по слухам, Хаматовой платили по 200 тысяч рублей за один спектакль в Театре наций — прим. ред.), в Латвии нет. Средний заработок хорошего артиста около 1000 евро в месяц (в районе 60 тысяч рублей — прим. ред.). Для жизни в Латвии этого вполне хватает, хотя из-за санкций жизнь сильно подорожала. Нельзя сравнивать театральную жизнь в Москве и в Риге. Это несопоставимые вещи. В Риге — всего четыре театра, плюс еще столько же на всю остальную Латвии. Кино почти не снимают, денег у страны нет. Иногда снимают сериалы», — рассказала режиссер. Галина Полищук предполагает, что Хаматова может вернуться в Россию, которую, по сути, предала. «Чулпан Хаматова, как и любой другой российский артист, никогда там не станет народной любимицей, какой она была в Москве. Она там чужая. И это будет всегда, даже если выучит язык. У нее будет акцент, а латыши этого не любят. Пробиться русскоязычному населению очень-очень трудно. Это не только мое мнение. Мне об этом говорили многие известные, медийные, состоявшиеся в России люди. Местечковый национализм в Прибалтике был всегда. Так называемая европейская свобода — это иллюзия. Сейчас Чулпан Хаматову выгодно использовать в политических играх. Но рано или поздно ситуация изменится. И она столкнется с большими проблемами там…» — подчеркнула Галина Александровна в интервью «КП».