. День иконы «Нечаянная Радость» 22 декабря 2022 года: в чем она помогает, что запрещено делать в этот день

22 декабря православные христиане отметят день иконы «Нечаянная Радость». Так уж повелось, что церковные праздники еще в глубокую старину обзавелись своими приметами и поверьями. Наши предки собирали их и для дня иконы «Нечаянная Радость». Молитва Пресвятой Богородице поможет обрести душевный баланс и внутреннюю силу, излечить разные недуги и исполнить мечты. А еще по этому дню наши предки судили о том, какая будет погода 31 декабря.

Краткая история образа

Первое упоминание об образе Пресвятой Богородицы появилось примерно в начале 19 века, но точная дата создания иконы остается неизвестной. Хотя словесное изображение появилось на век ранее письменного в произведении святителя Дмитрия Ростовского.





В чем помогает эта икона

Богоматерь помогает каждому, кто просит у нее заступничества и молится перед ней. Ее помощь, достаточно велика, но настоящую силу молитвы обретают в день ее памяти. Этот образ излечивал различные недуги у людей, а также он защищал от разных напастей.





О чем нужно молиться иконе «Нечаянная Радость»

Она помогает обрести душевный баланс и внутреннюю силу;

молитва Пресвятой Богородице поможет сбыться всем вашим мечтам, а также обрести душевное спокойствие через прощение или искупление различных грехов;

может излечивать различные хвори, особенно потерю слуха;

а также она помогает отыскать пропавших без вести родственников;

беременным женщинам икона поможет родить здоровых детей;

на радость родителей образумит отбившихся от рук детей или которые выбрали неверный жизненный путь;

поможет разрешить различные конфликты, а неудачи обернет к счастливому концу.

Что нельзя делать 22 декабря и какие существуют приметы в этот день





Если в этот день на улице ясная погода – 31 января будет подобная;

если на деревьях появился иней, то это означает, что на Новый год будет пасмурно;

беременным женщинам нельзя выполнять различную работу по дому и не только, а также разжигать огонь – может плохо отразиться на ребенке;

много инея на деревьях говорит о том, что будет неплохой урожай;

если снег 22 числа лежит плотно к забору, это означает, что лето будет неважным. Если есть небольшие просветы в снегу, стоит ожидать хорошего урожая;

также беременным не рекомендуется переступать через заточенные или заостренные предметы, иначе могут возникнуть проблемы во время родов или со здоровьем ребенка;

не стоит заниматься различной работой по дому, а также шить или вязать;

из-за Рождественского поста нельзя есть мясо и прочую пищу животного происхождения.

Молитва о помощи, обращение к иконе «Нечаянная Радость»



