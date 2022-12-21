День иконы «Нечаянная Радость» 22 декабря 2022 года: в чем она помогает, что запрещено делать в этот день
22 декабря православные христиане отметят день иконы «Нечаянная Радость». Так уж повелось, что церковные праздники еще в глубокую старину обзавелись своими приметами и поверьями. Наши предки собирали их и для дня иконы «Нечаянная Радость». Молитва Пресвятой Богородице поможет обрести душевный баланс и внутреннюю силу, излечить разные недуги и исполнить мечты. А еще по этому дню наши предки судили о том, какая будет погода 31 декабря.
Краткая история образа
Первое упоминание об образе Пресвятой Богородицы появилось примерно в начале 19 века, но точная дата создания иконы остается неизвестной. Хотя словесное изображение появилось на век ранее письменного в произведении святителя Дмитрия Ростовского.
В чем помогает эта икона
Богоматерь помогает каждому, кто просит у нее заступничества и молится перед ней. Ее помощь, достаточно велика, но настоящую силу молитвы обретают в день ее памяти. Этот образ излечивал различные недуги у людей, а также он защищал от разных напастей.
О чем нужно молиться иконе «Нечаянная Радость»
- Она помогает обрести душевный баланс и внутреннюю силу;
- молитва Пресвятой Богородице поможет сбыться всем вашим мечтам, а также обрести душевное спокойствие через прощение или искупление различных грехов;
- может излечивать различные хвори, особенно потерю слуха;
- а также она помогает отыскать пропавших без вести родственников;
- беременным женщинам икона поможет родить здоровых детей;
- на радость родителей образумит отбившихся от рук детей или которые выбрали неверный жизненный путь;
- поможет разрешить различные конфликты, а неудачи обернет к счастливому концу.
Что нельзя делать 22 декабря и какие существуют приметы в этот день
- Если в этот день на улице ясная погода – 31 января будет подобная;
- если на деревьях появился иней, то это означает, что на Новый год будет пасмурно;
- беременным женщинам нельзя выполнять различную работу по дому и не только, а также разжигать огонь – может плохо отразиться на ребенке;
- много инея на деревьях говорит о том, что будет неплохой урожай;
- если снег 22 числа лежит плотно к забору, это означает, что лето будет неважным. Если есть небольшие просветы в снегу, стоит ожидать хорошего урожая;
- также беременным не рекомендуется переступать через заточенные или заостренные предметы, иначе могут возникнуть проблемы во время родов или со здоровьем ребенка;
- не стоит заниматься различной работой по дому, а также шить или вязать;
- из-за Рождественского поста нельзя есть мясо и прочую пищу животного происхождения.
Молитва о помощи, обращение к иконе «Нечаянная Радость»
«О пресвятая Дева! В этот светлый день, когда лик Твой славит весь православный свет, я прощения прошу пред иконой Твоей великой, благодарю за всю Твою помощь бескорыстную и чистую, за поддержку и Твою несокрушимую веру, которая стала для каждого верующего примером верности и праведности. Да не позволяй и сейчас мне сбиться с пути, окажи поддержку, подари силу, чтобы достойно пройти жизненный путь. Не позволяй мне опустить руки, дай воли мне и счастья. Не бросай в час, когда особенно нуждаемся в Тебе. Да прославлю я имя Твое, о Пресвятая Богородица! Да образ Твой святейший прославлю я на века. Услышь слова мои от чистого сердца и окажи помощь Свою, стань поддержкой и заступницей. Аминь».