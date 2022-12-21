. Дмитрия Тарасова и его жену высмеяли за роскошную жизнь

В доме футболиста Дмитрия Тарасова вечный бардак. Еще перед замужеством Анастасия Костенко уверяла, что не будет демонстрировать личную жизнь, то в реальности получилось наоборот. Многодетная мама с мужем Дмитрием Тарасовым активно ведут блог в соцсети и порой показывают даже самые интимные моменты… Подписчики Тарасова и Костенко часто критикуют их за такую откровенность. Кроме того, некоторые считают Анастасию плохой хозяйкой, не способную содержать в чистоте особняк, чья площадь, к слову, составляет 1000 квадратных метров. «Каждый раз вижу захламленную кухню, у них нет уборщицы?!»; «А вы попробуйте последить за порядком в таком домище! Тем более у Анастасии трое детей, ей некогда!»; «Настя превращает все в хлам — гостиная вечно завалена коробками. Диме нравится такой бардак?» — недоумевают пользователи Сети.Достается не только жилью блогеров, но и их одежде. Кто-то удивлен, что Дмитрий Тарасов, зарабатывающий приличные деньги на медийном футболе, продолжает носить вещи, в которых красовался во времена брака с телеведущей Ольгой Бузовой. А было это как минимум шесть лет назад… «Кажется, этой парочке нужен стилист»; «У Дмитрия скоро джинсы треснут, ну подарите ему новые нормальные брюки»; «Я, кажется, помню это пальто со времен Оли Бузовой. У него должны быть разные пуговицы?» — отмечают хейтеры. Бардак в особняке, разные пуговицы на пальто: в Сети смеются над роскошной жизнью Тарасова и Костенко Некоторых подписчиков смутили разные пуговицы на пальто Дмитрия. Возможно, так и должно было быть? За годы брака Тарасовы не раз сталкивались с критикой и научились не обращать внимания на негативные мнения в свой адрес. «Если вы даете реакцию, значит вас это цепляет. Зачем вы тем самым наделяете бывшую энергией? Как бы банально это не звучало — проработайте себя от и до, тогда поймете, насколько все равно становится на многие вещи. Что происходит извне — пусть остается там же. Не зря оно и там», — рассуждала как-то Анастасия Костенко.