. До 31 декабря компания «РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию по списанию пени
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До 31 декабря компания «РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию по списанию пени

До 31 декабря компания «РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию по списанию пени

Компания «РТ-НЭО Иркутск» продолжает проводить акцию «Спишем пени», которая стартовала 1 декабря. Она продлится до 31 декабря 2022 года. Для того, чтобы принять в ней участие, потребители должны оплатить в полном объеме задолженность по услуге «обращение с ТКО». После этого начисленные пени спишут. Воспользоваться спецпредложением могут только собственники жилых объектов. Пени, взысканные по решению суда, не списывают.

Сумму оплаты можно узнать в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» по номеру лицевого счета или в платежных документах в графе «К оплате». По условиям акции, учитываются все платежи с 1 по 31 декабря 2022 года. Списание пени будет отображаться в платежном документе за январь 2023 год.

Оплатить услуги по вывозу ТКО без взимания комиссии возможно по лицевому счету:
— через банкоматы Банка ВТБ (ПАО) с использованием банковских карт Банка ВТБ (ПАО);
— через ВТБ-онлайн.

Обязанность по оплате комиссий за перевод возложена на «РТ-НЭО Иркутск».

Также в настоящее время оплачивать услуги без комиссии возможно через АО «Почта Банк»:
— в банкоматах при безналичной оплате картами Почта Банка;
— в мобильном приложении интернет-банк «Почта Банк Онлайн».

Клиенты банка в приложении «Почта Банк Онлайн» смогут получить квитанцию на оплату услуг «РТ- НЭО Иркутск». Информация о задолженности находится по лицевому счету абонента, в разделе «Коммунальные услуги».

Кроме того оплатить услугу можно:
— в мобильном приложении «СберБанк Онлайн»;
— в любом отделении банка «СберБанк» у оператора или через банкомат.
При выборе одного из этих способов оплаты возможно взимание комиссии.

Задать вопросы региональному оператору можно по телефону (3952) 43-44-11 или по электронной почте contact@rtneo-irk.ru.

По материалам пресс-службы РТ-НЭО Иркутск

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По материалам: irk

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