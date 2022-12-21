. До 31 декабря компания «РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию по списанию пени

Компания «РТ-НЭО Иркутск» продолжает проводить акцию «Спишем пени», которая стартовала 1 декабря. Она продлится до 31 декабря 2022 года. Для того, чтобы принять в ней участие, потребители должны оплатить в полном объеме задолженность по услуге «обращение с ТКО». После этого начисленные пени спишут. Воспользоваться спецпредложением могут только собственники жилых объектов. Пени, взысканные по решению суда, не списывают.

Сумму оплаты можно узнать в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» по номеру лицевого счета или в платежных документах в графе «К оплате». По условиям акции, учитываются все платежи с 1 по 31 декабря 2022 года. Списание пени будет отображаться в платежном документе за январь 2023 год.

Оплатить услуги по вывозу ТКО без взимания комиссии возможно по лицевому счету:

— через банкоматы Банка ВТБ (ПАО) с использованием банковских карт Банка ВТБ (ПАО);

— через ВТБ-онлайн.

Обязанность по оплате комиссий за перевод возложена на «РТ-НЭО Иркутск».

Также в настоящее время оплачивать услуги без комиссии возможно через АО «Почта Банк»:

— в банкоматах при безналичной оплате картами Почта Банка;

— в мобильном приложении интернет-банк «Почта Банк Онлайн».

Клиенты банка в приложении «Почта Банк Онлайн» смогут получить квитанцию на оплату услуг «РТ- НЭО Иркутск». Информация о задолженности находится по лицевому счету абонента, в разделе «Коммунальные услуги».

Кроме того оплатить услугу можно:

— в мобильном приложении «СберБанк Онлайн»;

— в любом отделении банка «СберБанк» у оператора или через банкомат.

При выборе одного из этих способов оплаты возможно взимание комиссии.

Задать вопросы региональному оператору можно по телефону (3952) 43-44-11 или по электронной почте contact@rtneo-irk.ru.

По материалам пресс-службы РТ-НЭО Иркутск