. Елена Николаева поделилась кадрами с первого дня рождения сына

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева показала сына – именинника Александрика и его папу. В семье известной телеведущей Елены Николаевой и ее мужа, бизнесмена Игоря Вдовина, 21 декабря — большой праздник. В этот день исполнился год со дня рождения сына пары — малыша Александрика. Папа и мама этим утром устроили сюрприз Александрику. Завтрак именинника начался с подачи торта. Тарелочку, на которой красовался кусочек десерта с зажженной свечой, сыну поднес папа Игорь Вдовин.Александрику осталось задуть и загадать желание. Снимком, на котором запечатлено, как Игорь Вдовин держит торт перед сыном, поделилась в микроблоге Елена Николаева.«Загадывает», — подписала фото Елена Николаева. Подписчики телеведущей тут же принялись поздравлять Александрика и его родителей с семейным праздником. «Лапушка Александрик», «С днем рождения Александрика! Лапочка», «Александрику здоровья, счастливый малыш — в заботе и любви. С днем рождения», — высказались в Сети.