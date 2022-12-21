. Европейский регулятор разослал 91-страничный опрос о сделке Microsoft и Activision





Сделка между Microsoft и Activision Blizzard переходит в стадию судебного разбирательства в США. Но до сих пор она не получила одобрение и в ряде других регионов. В частности, на рассмотрении сделка находится у регуляторов в Европе и Великобритании.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники, в начале декабря европейский регулятор разослал ряду компаний опрос по сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Конкретные компании не называются, но это представители индустрии — производители консолей, издатели, разработчики, дистрибьюторы и так далее.

Опрос от европейского регулятора масштабный — 91 страница. Утверждается, что в опросе, на который просят ответить до Рождества, получателей спрашивают, какие стратегии эксклюзивности, по их мнению, сможет реализовать Microsoft, если она приобретет Activision Blizzard. Например, у игрового сообщества интересуются, сможет ли компания Microsoft намеренно ухудшить качество игр Activision на конкурирующих консолях или предоставлять обновления для игр только на Xbox.

В том же опросе регулятор интересуется, может ли Microsoft поднять оптовую цену на игры Activision для конкурирующих консолей — тем самым вынудив розничных продавцов взимать более высокую плату, например, за версии для Playstation 5. Либо же, может ли Microsoft задержать выход версий для Playstation, чтобы они стали доступны игрокам позже, чем версии для Xbox.