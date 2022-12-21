. Филипп Киркоров рассказал о капризной дочери
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров рассказал о капризной дочери

Филипп Киркоров рассказал о капризной дочери
Певец Филипп Киркоров признался, что дочка сильно изменилась за последнее время. Артист один из самых активно гастролирующих артистов на нашей эстраде. Музыкант полжизни провел в разъездах, но теперь решил остановиться, потому что хочет быть рядом с детьми. 55-летний Филипп Киркоров признался, что пандемия дала ему возможность выдохнуть и расставить приоритеты. Раньше он все время куда-то бежал, пытался везде успеть и быть первым. Когда же случился локдаун, то он наедине со своей семьей понял — ради этого стоит жить. Теперь дети для него — главная ценность и самые важные люди на планете. «Пандемия заставила меня остановиться. Я по-другому взглянул на своих детей, лучше узнал их, услышал и, быть может, даже по-настоящему полюбил», рассказал Филипп Киркоров. Немаловажную роль в этом сыграла его любимая дочь Алла-Виктория. 11-летняя девочка растет копией отца, но, как он сам много раз признавался — дает жару в доме. Наследница Филиппа любит учиться, много занимается в развивающих секциях и прекрасно рисует.
«Дети за этот год стали для меня лучшими друзьями и учителями. Мы много времени проводим вместе, и это греет мне душу. Дочь, кстати, очень изменилась — так повзрослела. Из капризного ребенка превратилась в славную милую девочку», сказал Филипп Киркоров Thevoicemag.ru. Киркоров во всех интервью признается, что наследники не рвутся на сцену и это его очень радует, потому что он не хотел бы для своих детей жизни, которая была у него. Но на недавнем юбилейном вечере Бедроса Киркорова Алла-Виктория впервые вышла на сцену и спела для любимого дедушки «Прекрасное далеко». Филипп также рассказал, что недавно весело отдохнул с наследниками во время каникул. У него как раз были свободные дни, поэтому они отправились на моря. Там артист приболел, а наследники выхаживали знаменитого папу, даря ему рисунки и развлекая в любимое лото.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Снежана Самохина - главная звезда сериала "Дылды", которая прошла "Холостяк" (15 фото)
Снежана Самохина - главная звезда сериала "Дылды", которая
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя встречать Новый год
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя
Филипп Киркоров рассказал о капризной дочери
Филипп Киркоров рассказал о капризной дочери
Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с рубашкой-балахоном, подогрев слухи о беременности
Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с
Россиян научили выбирать настоящую красную икру
Россиян научили выбирать настоящую красную икру
В Слюдянке сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коммунальной аварии
В Слюдянке сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за
До 31 декабря компания «РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию по списанию пени
До 31 декабря компания «РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию по списанию
Минобороны: в ДНР авиация ВКС России сбила три самолета и два вертолета ВСУ
Минобороны: в ДНР авиация ВКС России сбила три самолета и два
Европейский регулятор разослал 91-страничный опрос о сделке Microsoft и Activision
Европейский регулятор разослал 91-страничный опрос о сделке Microsoft
Анонсирован визит главы МАГАТЭ в Москву
Анонсирован визит главы МАГАТЭ в Москву

Топ на сегодня

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в Чувашии
Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России

Еще по теме

Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Филипп Киркоров назвал себя клоуном
Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь
Дети Филиппа Киркорова попали на обложку глянцевого журнала