. Филипп Киркоров рассказал о капризной дочери

Певец Филипп Киркоров признался, что дочка сильно изменилась за последнее время. Артист один из самых активно гастролирующих артистов на нашей эстраде. Музыкант полжизни провел в разъездах, но теперь решил остановиться, потому что хочет быть рядом с детьми. 55-летний Филипп Киркоров признался, что пандемия дала ему возможность выдохнуть и расставить приоритеты. Раньше он все время куда-то бежал, пытался везде успеть и быть первым. Когда же случился локдаун, то он наедине со своей семьей понял — ради этого стоит жить. Теперь дети для него — главная ценность и самые важные люди на планете. «Пандемия заставила меня остановиться. Я по-другому взглянул на своих детей, лучше узнал их, услышал и, быть может, даже по-настоящему полюбил», рассказал Филипп Киркоров. Немаловажную роль в этом сыграла его любимая дочь Алла-Виктория. 11-летняя девочка растет копией отца, но, как он сам много раз признавался — дает жару в доме. Наследница Филиппа любит учиться, много занимается в развивающих секциях и прекрасно рисует.«Дети за этот год стали для меня лучшими друзьями и учителями. Мы много времени проводим вместе, и это греет мне душу. Дочь, кстати, очень изменилась — так повзрослела. Из капризного ребенка превратилась в славную милую девочку», сказал Филипп Киркоров Thevoicemag.ru. Киркоров во всех интервью признается, что наследники не рвутся на сцену и это его очень радует, потому что он не хотел бы для своих детей жизни, которая была у него. Но на недавнем юбилейном вечере Бедроса Киркорова Алла-Виктория впервые вышла на сцену и спела для любимого дедушки «Прекрасное далеко». Филипп также рассказал, что недавно весело отдохнул с наследниками во время каникул. У него как раз были свободные дни, поэтому они отправились на моря. Там артист приболел, а наследники выхаживали знаменитого папу, даря ему рисунки и развлекая в любимое лото.