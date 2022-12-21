Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» выйдет на боевую службу в январе 2023 года
Сегодня, 15:42
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащенный ракетными гиперзвуковыми системами «Циркон», выйдет на боевую службу в начале января 2023 года. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания коллегии Минобороны.
Глава государства подчеркнул новаторский характер этого вооружения.
«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», — сообщил он.
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По материалам: pnp.ru