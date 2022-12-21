. Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» выйдет на боевую службу в январе 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» выйдет на боевую службу в январе 2023 года

Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» выйдет на боевую службу в январе 2023 года

Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» выйдет на боевую службу в январе 2023 года

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащенный ракетными гиперзвуковыми системами «Циркон», выйдет на боевую службу в начале января 2023 года. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания коллегии Минобороны.

Глава государства подчеркнул новаторский характер этого вооружения.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», — сообщил он.

Новость дополняется

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
К 9,5 годам колонии суд приговорил братчанина, виновного в ДТП с двумя погибшими
К 9,5 годам колонии суд приговорил братчанина, виновного в ДТП с
Ковыктинское газоконденсатное месторождение запустили в промышленную эксплуатацию
Ковыктинское газоконденсатное месторождение запустили в промышленную
Радуясь успеху, не забывайте следить за здоровьем: гороскоп для Рыб на январь 2023 года
Радуясь успеху, не забывайте следить за здоровьем: гороскоп для Рыб
Орбан высказался о возможном посещении Киева
Орбан высказался о возможном посещении Киева
К чему снится сова
К чему снится сова
День иконы «Нечаянная Радость» 22 декабря 2022 года: в чем она помогает, что запрещено делать в этот день
День иконы «Нечаянная Радость» 22 декабря 2022 года: в чем она
Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным
Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным
Снежана Самохина - главная звезда сериала "Дылды", которая прошла "Холостяк" (15 фото)
Снежана Самохина - главная звезда сериала "Дылды", которая
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя встречать Новый год
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя

Топ на сегодня

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в Чувашии
Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России

Еще по теме

«Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ Российской Федерации 28 июля
Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ России
«Адмирал Горшков» и «Иван Грен» пополнят состав ВМФ РФ до конца этого года
Британские ВМС сопроводили российский фрегат