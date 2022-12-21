. Государство оплатит половину ипотечного взноса
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Государство оплатит половину ипотечного взноса

Государство оплатит половину ипотечного взноса
Россиянам решили помочь с ипотекой. Депутат Госдумы обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением субсидировать половину первоначального взноса по ипотеке. Правда, такой щедрый подарок планируется делать не всем гражданам, а только молодым семьям. Инициатива исходит от члена комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Александра Якубовского. Он предлагает доплачивать из бюджета 50% первоначального взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или строительстве частного дома. Конкретную сумму Якубовский планирует ограничить в 900 000 рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 450 000 рублей в остальных российских регионах. Парламентарий также считает, что нужно снижать процентную ставку по жилищному займу на процент при рождении ребенка. В настоящий момент «Семейная ипотека» выдается под 6% годовых. Первоначальный взнос при получении ипотечного кредита, как правило, достигает 15%. В том числе такое условие действует для тех, кто собирается взять льготную ипотеку на жилье в новостройке, а также по остальным программам с господдержкой. Эксперты признают, что инициатива хороша. Эти деньги действительно могли бы помочь гражданам быстрее улучшить свои жилищные условия. Тем более, что и суммы достаточные. По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, при использовании этой возможности россияне могли бы рассчитывать на жилье от 70 до 95 кв. метров в таких городах как Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск, Санкт-Петербург, Волгоград, Челябинск, Омск. А в Москве — только 49,3 квадратных метров, пишут «Известия». Ранее президент Владимир Путин рассказал о судьбе льготной ипотеки и вообще всех государственных жилищных программ в 2023 году. Так, ставка при покупке жилья в новостройке будет повышена до 8%, а сама программа завершится в июле.  
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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