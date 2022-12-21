. Харви Вайнштейну еще больше добавят срок

Харви Вайнштейну вменяют приставания и изнасилования женщин. 23-летний тюремный срок любвеобильного кинопродюсера может растянуться еще больше. 19 декабря в Лос-Анджелесе завершилось судебное разбирательство в отношении печально известного голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Присяжные признали 70-летнего мужчину виновным по трем пунктам обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах, по одному оправдали и еще по трем пунктам не было вынесено окончательного решения. Данные обвинения были основаны на заявлениях четырех женщин, поданных с 2005 по 2013 годы. Присяжные совещались десять дней в течение декабря. Приговор по этим эпизодам еще не вынесен, но он будет прибавлен к 23-летнему сроку Вайнштейна, который продюсер отбывает после завершения своего первого уголовного процесса в Нью-Йорке в 2020 году, сообщает Variety. Напомним, в том, что кинодеятель к ним приставал, ранее признались актрисы Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и многие другие.