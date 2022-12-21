. Художница устроила перезагрузку для мужчин из мультфильмов Диснея, примерив на них более стильные образы
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Художница устроила перезагрузку для мужчин из мультфильмов Диснея, примерив на них более стильные образы

Художница устроила перезагрузку для мужчин из мультфильмов Диснея, примерив на них более стильные образы

Диснеевские герои — то, над чем чаще всего экспериментируют иллюстраторы. Художница под ником veronique_art тоже не прошла мимо любимых персонажей мультфильмов. Автор работ устроил настоящую перезагрузку для мужской половины студии Дисней. Художница не просто переосмыслила привычные всем образы героев, но и приодела их в новые стильные наряды. И, кажется, теперь для этих парней стоит устроить отдельный показ мод.

Аладдин

Майло, «В поисках Атлантиды»

Джафар, «Аладдин»

Гастон, «Красавица и Чудовище»

Несмотря на то, что художница детально поработала над образами парней, их изюминки во внешности и характере всё равно остались при них.

Эрик, «Русалочка»

Аид, «Геркулес»

В руках художницы Veronique даже злодеи превращаются в симпатяг, готовых покорять мир красоты!

Куско, «Похождения Императора»

Клод Фролло, «Горбун из Нотр-Дама»

Клейтон, «Тарзан»

Шань-Ю, «Мулан»

Мистер Сми, «Питер Пэн»

Из добрячка в брутала — преображение, которое Veronique решила проделать с мистером Сми.

# Интересное
По материалам: twizz

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