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Испания не поддержит заявку Косова на вступление в ЕС

Испания не поддержит заявку Косова на вступление в ЕС

Испания не поддержит заявку Приштины на вступление в Евросоюз, потому что не признает независимость Косова. Об этом изданию Kosovo Online заявили в испанском МИД.

«Испания, как и другие страны Евросоюза не изменила своей позиции о непризнании независимости Косова. Считаем, что диалог между Белградом и Приштиной является единственным возможным способом для достижения прочного решения территориального спора. Исходя из логики непризнания, Испания не может голосовать за заявку на вступление а ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее, 15 декабря премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти в Праге подал заявку на вступление в Евросоюз председательствующей в организации Чехии.

По сообщениям СМИ, заявка будет рассмотрена уже в следующем году во время шведского председательства ЕС.

Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией. В настоящее время Косово не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр).

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По материалам: pnp.ru

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