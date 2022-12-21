История, традиции и поздравления с днем святой Анны, 22 декабря 2022 года
22 декабря православная церковь отмечает день святой Анны. До наших дней дошли традиции, приметы и запреты, связанные с этим церковным праздником. Кроме того, в этот день поздравляют с именинами всех женщин, обладательниц данного имени.
История праздника
Анна была младшей дочерью священника Матфана. Она вышла замуж за святого Иоакима. Много лет у них не было детей, поэтому они просили Бога даровать им ребенка, пообещав, что когда он появится, то отдадут его ему в служение.
Когда они находились в преклонном возрасте, к Иоакиму и Анне явился ангел и сказал, что в скором времени у них появится дочь, которая родит спасителя. Через 9 месяцев на свет появилась Дева Мария. После того как девочке исполнилось три года, родители отдали ее в Иерусалимский храм. С тех пор Анна и Иоаким почитаются церковью как Богоотцы.
О чем можно просить святую Анну
С давних времен праздник почитают беременные женщины. Они надеются на покровительство пресвятой и ее родителей. Святая Анна считается заступницей беременных и маленьких детей.
Если у ребенка есть какой-то недуг, то можно обратиться за помощью к святой и попросить о его исцелении. О помощи у святой просят и те, кто не может зачать ребенка.
Что можно и что нельзя делать в праздник святой Анны
Много запретов касаются женщин, которые ждут малыша. В данный день беременным запрещено выполнять какую-либо работу:
- шить;
- вязать;
- вышивать;
- убирать в доме.
Не допускается также, чтобы беременные женщины в данный день готовили еду в печи. Семьи, у которых нет детей, в этот день могут отправиться в церковь и попросить Господа даровать им ребенка. Раньше в данный вечер собиралась молодежь, чтобы обсудить подготовку к наступающему Рождеству и сделать украшения.
Работать в праздничный день запрещено не только беременным, но и всем другим женщинам. Накануне праздника нужно провести в доме генеральную уборку.
День святой Анны в народе называют еще и праздником пчеловодов. Именно поэтому в праздничный день принято проверять ульи и читать заговор, чтобы пчелы были здоровы и меда прибавлялось.
Приметы и поверья на день святой Анны
В день святой Анны ночь является самой длинной в году. Праздник как раз припадает на День зимнего солнцестояния. После этого дни становятся длиннее, а ночи — короче. Раньше люди следили за погодой, чтобы понять, каким будет последующий год. С праздником связано много примет.
- Солнечный день указывал на сильный мороз в Новый год;
- иней на деревьях указывает на оттепель в новогоднюю ночь;
- каким будет день до полудня, такой будет и зима;
- иней на деревьях говорит о хорошем урожае;
- если в праздничный день идет дождь, то предстоящая весна будет дождливой;
- тихий день указывает на большой урожай фруктов.
Если в День Анны снег будет лежать вплотную к забору, то предстоящее лето окажется неурожайным.
Поздравления с днем святой Анны
В праздничный день принято поздравлять всех, кого назвали Анной, а также беременных женщин. Есть много интересных стихов и открыток, которые можно отправить по электронной почте или на мобильный телефон.