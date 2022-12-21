. История, традиции и поздравления с днем святой Анны, 22 декабря 2022 года

22 декабря православная церковь отмечает день святой Анны. До наших дней дошли традиции, приметы и запреты, связанные с этим церковным праздником. Кроме того, в этот день поздравляют с именинами всех женщин, обладательниц данного имени.

История праздника

Анна была младшей дочерью священника Матфана. Она вышла замуж за святого Иоакима. Много лет у них не было детей, поэтому они просили Бога даровать им ребенка, пообещав, что когда он появится, то отдадут его ему в служение.





Когда они находились в преклонном возрасте, к Иоакиму и Анне явился ангел и сказал, что в скором времени у них появится дочь, которая родит спасителя. Через 9 месяцев на свет появилась Дева Мария. После того как девочке исполнилось три года, родители отдали ее в Иерусалимский храм. С тех пор Анна и Иоаким почитаются церковью как Богоотцы.

О чем можно просить святую Анну

С давних времен праздник почитают беременные женщины. Они надеются на покровительство пресвятой и ее родителей. Святая Анна считается заступницей беременных и маленьких детей.

Если у ребенка есть какой-то недуг, то можно обратиться за помощью к святой и попросить о его исцелении. О помощи у святой просят и те, кто не может зачать ребенка.

Что можно и что нельзя делать в праздник святой Анны

Много запретов касаются женщин, которые ждут малыша. В данный день беременным запрещено выполнять какую-либо работу:

шить;

вязать;

вышивать;

убирать в доме.





Не допускается также, чтобы беременные женщины в данный день готовили еду в печи. Семьи, у которых нет детей, в этот день могут отправиться в церковь и попросить Господа даровать им ребенка. Раньше в данный вечер собиралась молодежь, чтобы обсудить подготовку к наступающему Рождеству и сделать украшения.

Работать в праздничный день запрещено не только беременным, но и всем другим женщинам. Накануне праздника нужно провести в доме генеральную уборку.

День святой Анны в народе называют еще и праздником пчеловодов. Именно поэтому в праздничный день принято проверять ульи и читать заговор, чтобы пчелы были здоровы и меда прибавлялось.

Приметы и поверья на день святой Анны

В день святой Анны ночь является самой длинной в году. Праздник как раз припадает на День зимнего солнцестояния. После этого дни становятся длиннее, а ночи — короче. Раньше люди следили за погодой, чтобы понять, каким будет последующий год. С праздником связано много примет.





Солнечный день указывал на сильный мороз в Новый год;

иней на деревьях указывает на оттепель в новогоднюю ночь;

каким будет день до полудня, такой будет и зима;

иней на деревьях говорит о хорошем урожае;

если в праздничный день идет дождь, то предстоящая весна будет дождливой;

тихий день указывает на большой урожай фруктов.

Если в День Анны снег будет лежать вплотную к забору, то предстоящее лето окажется неурожайным.

Поздравления с днем святой Анны

В праздничный день принято поздравлять всех, кого назвали Анной, а также беременных женщин. Есть много интересных стихов и открыток, которые можно отправить по электронной почте или на мобильный телефон.















