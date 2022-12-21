. Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя встречать Новый год
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Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя встречать Новый год

Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя встречать Новый год

Историк моды Александр Васильев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предостерег россиян от празднования Нового года в "неправильной" одежде. Даже если праздничный вечер вы планируете провести в компании питомца, непременно нужно "сделать над собой усилие" и нарядиться.

Не стоит на Новый год "надевать спортивный костюм, воображая, что вы лыжники", "не надо оставаться в трениках или в халате", посоветовал эксперт:


"Новый год — это праздник, поэтому старайтесь найти для себя праздничное решение вашей новогодней одежды, вашего образа. Не встречайте Новый год в старых домашних тапочках, не встречайте в шлёпках, не встречайте в шортах, не встречайте в футболке. Это будет абсолютно неверным решением. Сделайте усилие над собой и своим гардеробом — оденьтесь так, чтобы вы радостно выглядели на встрече Нового года, оделись привлекательно для вас, для ваших друзей, родственников, любимых и близких, даже если вы будете встречать только с вашим котом или собачкой".

Стилист Влад Лисовец предложил россиянам не гнаться за трендами и правилами в праздничной моде, а надеть то, что отразило бы "внутренний мир". Он также посоветовал быть "более свободными", "заглянуть внутрь себя", а также обратить внимание на черный цвет, поскольку предстоящий год считается по Восточному календарю годом Черного Водяного Кролика.

Ранее россияне признались, в каких городах хотели бы отпраздновать Новый год. Самыми желанными оказались Москва и Санкт-Петербург. Что касается новогодних подарков, то в качестве таковых граждане уже традиционно хотели бы видеть деньги.

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По материалам: uposters.ru

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