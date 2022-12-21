. Из-за коммунальной аварии в Слюдянке без отопления остались 137 домов
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Из-за коммунальной аварии в Слюдянке без отопления остались 137 домов

Из-за коммунальной аварии в Слюдянке без отопления остались 137 домов
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СК и прокуратура проводят проверку по факту коммунальной аварии в Слюдянке

В Слюдянке в связи с порывом на теплотрассе с 13:30 19 декабря прекращено теплоснабжение Центрального района. Без отопления остаются 137 домов с населением около пяти тысяч человек, три школы, четыре детских сада, центральная районная больница. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как сообщил глава Слюдянки Владимир Сендзяк, школы и детские сады 20 декабря не работают. В больнице установлены обогреватели. Температура воздуха на улице -12 градусов, в квартирах +15…+19 градусов. Угрозы размораживания систем нет. Обход домов и квартир продолжается.

20 декабря специалисты заменили поврежденный участок теплотрассы длиной шесть метров. Устранить аварию планируют в 19:00. Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области контролирует ситуацию. При необходимости в Слюдянку направят специалистов, материалы и оборудование из аварийно-технического запаса.


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По материалам: irk

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