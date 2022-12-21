. Изменились правила поверки водяных счетчиков

Специалист рассказал о тонкостях подачи показаний. Собственники квартир обязаны периодически проводить поверку индивидуальных приборов учета ресурсов, в том числе воды. Специализированные организации проверяют, на сколько точно счетчики фиксируют потребление. Ранее уведомлять управляющие компании о результатах поверки было обязанностью владельцев жилья. Теперь все изменилось. Как рассказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, с недавних пор собственники имеют право не сообщать управляющей компании о том, что их счетчики прошли поверку. Верховный суд отменил пункт Правил предоставления коммунальных услуг, в котором владельцы были обязаны доставить копию документа в организацию. Норма перестала действовать с 1 сентября 2022 года. «Сведения о поверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений — ФГИС «Аршин» — и вносит эти сведения тот, кто и поверил этот счетчик. Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе», — отметил Поздняков. Эксперт признал, что сам по себе документ о поверке теперь не является обязательным. Он не доказывает, что счетчики действительно исправны. Подтверждением этого факта являются только сведения из ФГИС. Следовательно, надобность в бумажных свидетельствах отпала. Чтобы вся схема заработала еще необходимо изменить постановление №354, соответствующий проект уже направлен в правительство. Позняков также напомнил, что осуществлять поверку счетчиков имеет право только организация с действующей аккредитацией. Очень важно, подчеркнул эксперт, заключить договор о поверке с компанией, которая внесена в реестр в Росаккредитации, пишет агентство «Прайм». Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России появился новый стандарт поверки счетчиков воды. Теперь все действия проверяющей организации описаны в регламенте. Новый ГОСТ был введен для противодействия мошенническим действиям, когда компании навязывали граждан совершенно ненужные услуги.