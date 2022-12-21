. "Яндекс.Еда" стала потерпевшей в деле об утечке данных 8 млн клиентов

Персональные данные клиентов сервиса "Яндекс.Еда", "слитые" в общий доступ в конце февраля 2022-го, были похищены не из базы компании, а в результате атаки на сторонний хостинг. На нем ранее размещались виртуальные машины с доступом во внутреннюю систему компании. Сам сервис получил статус потерпевшего по уголовному делу, сообщили в пресс-службе компании.



"Данные пользователей "Яндекс.Еды" попали в общий доступ в конце февраля 2022 года. Злоумышленники атаковали сторонний хостинг, где были размещены виртуальные машины компании с доступом во внутреннюю систему. При этом инфраструктура "Яндекса" не была скомпрометирована. Пока можем только подтвердить, что получили статус потерпевшего по этому делу", - заявили в компании.

Представители "Яндекса" подчеркнули, что после обнаружения утечки сразу же обратились в правоохранительные органы и начали предупреждать пользователей, чьи данные были "слиты".

"По нашему заявлению было возбуждено уголовное дело. Официальное расследование все еще идет, и мы обязательно поделимся его результатами, как только появится такая возможность", - подытожили в пресс-службе.



Весной 2022 года в свободный доступ в интернет утекли данные свыше 8 млн пользователей сервисов доставки еды. В сети оказались телефоны клиентов и информация о заказах. Компания возложила ответственность на одного из сотрудников, "недобросовестные действия" которого стали причиной инцидента.

Позже "слив" выявили и в Delivery Club. Речь идет о базе из 250 млн строк: по данным источников, она содержит ФИО и адреса пользователей, а также информацию о заказах и прочие данные.

Ранее эксперты отметили возросшее количество атак на российские информационные ресурсы. Так, DDoS-атаке подвергся сайт телеканала Russia Today на русском языке и сайт госкорпорации "Роскосмос", об атаке на свой портал заявляли представители РЖД и пресс-служба партии "Единая Россия".