. Ярослав Бойко после 23 лет брака разводится с супругой
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Ярослав Бойко после 23 лет брака разводится с супругой

Ярослав Бойко после 23 лет брака разводится с супругой
Звезда сериала «Всегда говори всегда», актер Ярослав Бойко расстается с танцовщицей Рамуне Ходоркайте. Ярослав Бойко разводится с женой после 23 лет брака, сообщает агентство городских новостей «Москва». Что именно стало причиной разрыва, пока неизвестно. Никаких слухов о новых романах актера в последние годы не появлялось. Впрочем, артиста давно подозревают в отношениях с Марией Порошиной. Ярослав Бойко 23 года жил с танцовщицей Рамуне Ходоркайте. Новость о разводе супругов стала громом среди ясного неба. Иск на расторжение брака подан в один из московских судов, сообщает агентство городских новостей «Москва». У супругов двое детей. В 1999-м родился сын Максим, а в 2003-м дочка Эмилия. Отношения в семье долгие годы были непростыми. Жена закрывала глаза на любовные похождения Ярослава. В 2001 году на съемках сериала «Подозрение» у Бойко случился бурный роман с Евгенией Добровольской. Актриса родила от него сына Яна. Тогда Добровольская признавалась: «Я искренне надеялась на то, что Ярослав расстанется со своей женой и у нас все будет хорошо».
В 2003 году на экраны вышел фильм «Всегда говори всегда», где Мария Порошина и Ярослав Бойко сыграли мужа и жену. Они показали такую любовь, что у всех перехватывает дыхание. С тех пор поклонники не устают говорить о романе звезд.Подозревали, что даже своего долгожданного сына Порошина родила от Бойко. Впрочем, сами артисты утверждают, что их связывает исключительно крепкая дружба. А с недавних пор они еще и играют в новой театральной постановке. «С Ярославом Бойко мы выпустили лирическую комедию «Снежный вальс». У нас со Славой был спектакль «Неоконченный роман», с которым мы объездили всю Россию. И вот теперь - новая история о любви двух одиноких людей», - рассказывала Порошина. Что касается Ярослава, то он слухи о романе с Марией опровергал. Актер заверял, что его не связывают любовные отношения с актрисой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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