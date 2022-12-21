. Эн+ открыл две электрозаправочные станции на трассе «Вилюй» в Братске и Тулуне
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Эн+ открыл две электрозаправочные станции на трассе «Вилюй» в Братске и Тулуне

Эн+ открыл две электрозаправочные станции на трассе «Вилюй» в Братске и Тулуне

В честь Дня энергетика российский холдинг Эн+ открыл две новые электрозаправочные станции (ЭЗС) на федеральной трассе «Вилюй» вблизи городов Тулун и Братск. Новые точки презентовали в рамках расширения сети ЭЗС.

Всего Эн+ уже открыл 19 ЭЗС: 18 — в Иркутской области, 1 — в Красноярске. Все точки распределены таким образом, чтобы покрывать основные направления: участки федеральных трасс «Байкал» и «Сибирь», дороги в направлении Ольхонского района и Листвянки. Это позволяет водителям электрокаров путешествовать и своевременно заряжать свой электромобиль. С декабря 2020 года ЭКС воспользовались более 1600 клиентов.

Как поясняют в Эн+, в среднем одна ЭЗС способна обслужить 60 автомобилей в день. Общее количество зарядных сессий превысило 45 тысяч, а потребление электроэнергии на станциях составило 260 тысяч киловатт-часов. В среднем, стоимость 100 километров пробега на электромобиле обходится в два раза дешевле, чем на бензиновом автомобиле.

В Иркутской области продолжается активная работа по включению региона в перечень субъектов для получения субсидий на развитие сети быстрых зарядных станций для электротранспорта. Курс на развитие экологичных технологий в промышленной и социальной политике En+ Group был задан еще основателем холдинга Олегом Дерипаской.

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По материалам: irk

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