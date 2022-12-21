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Юрист назвал финансово выгодное для увольнение время года

Юрист назвал финансово выгодное для увольнение время годаЮрист Южалин заявил, что увольняться выгоднее не в конце года, а позже

Директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин рассказал, что наиболее выгодно увольняться не в конце года, а позже — в следующем. Об этом он сообщил РИА Новости.

Эксперт пояснил, что сотрудник в любом случае вправе рассчитывать на выплату зарплаты, а также положенных ему надбавок и компенсаций за неиспользованные дни отпуска. «Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения», — отметил он.

Однако существуют определенные нюансы с выплатами премий в коммерческих организациях, уточнил Южалин. Он подчеркнул, что порядок и сроки зачисления тринадцатой зарплаты зависят от работодателя. По словам юриста, для ее получения зачастую требуется проработать в компании весь календарный год. С учетом этого «выгоднее будет уволиться в следующем году», подытожил он.

Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева назвала плюсы и минусы увольнения перед Новым годом. Она отметила, что если человек напишет заявление в период с 19 по 23 декабря, то обязательная отработка пойдет в счет праздничных дней.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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