. К 9,5 годам колонии суд приговорил братчанина, виновного в ДТП с двумя погибшими

Братчанина, виновного в ДТП с гибелью двух человек, суд приговорил к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Кроме того, на два года и шесть месяцев мужчину лишили права заниматься водительской деятельностью. Приговор в законную силу не вступил.

Как установили следователи МУ МВД «Братское», в начале апреля пьяный мужчина сел за руль Toyota Camry и отправился из поселка Мамырь Братского района в сторону жилого района Гидростроитель. На трассе Усть-Кут — Братск водитель врезался в междугородний автобус.

От полученных травм на месте ДТП погибли два пассажира иномарки — мужчина и женщина в возрасте 32-х лет. Водителя и двух других пассажиров Toyota Camry, среди которых был несовершеннолетний юноша, госпитализировали. Пассажиры автобуса получили легкие травмы.

Суд рассмотрел собранные следователями доказательства и признал водителя иномарки виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.