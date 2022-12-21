. Какой цвет является символом 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Какой цвет является символом 2023 года

Какой цвет является символом 2023 года

Каждый год имеет свое животное-талисман, а также цвет, являющийся его символом. Цвет определяется стихией того или иного животного, которое управляет энергетическими потоками. Пришло время узнать, что же за оттенок будет главным в 2023 году.


2023 год пройдет под управлением Водяного Кролика. В восточной философии это говорит о том, что символом года становится черный цвет. Однако, тут не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Сила черного цвета

Черный оттенок связан напрямую со стихией Воды, поэтому его сила будет наиболее мощной. Черный цвет не должен у вас ассоциироваться с чем-то плохим и грустным, непонятным и темным.

Черный оттенок в восточной культуре больше связывают со спокойствием, мудростью, проницательностью. Именно он поможет вам оставаться собранными и вдумчивыми в течении 2023 года. Если вы почувствуете, что надвигаются проблемы, просто наденьте что-нибудь черное.

Этот цвет поможет также добиться спокойствия в отношениях между родственниками. Надевайте что-нибудь черное, если наклевывается неприятный разговор.


Другие важные цвета 2023 года

Также крайне ощутимой станет энергия синего оттенка, что довольно очевидно, ведь он также олицетворяет Воду. Синий цвет поможет в интеллектуальной сфере и улучшит вашу память.

Голубой и бирюзовый оттенки обладают очень мощным успокаивающим эффектом. В фэн-шуй они олицетворяют мир, понимание и доброту. Бирюзовый цвет еще может давать жизненные силы и энергию в трудные времена. Если вы устали, обязательно постарайтесь надевать что-то в данной палитре.

Еще можете обратить внимание на мятный оттенок. Он очень похож по энергетике и в целом очень схож с бирюзовым. Он также ассоциируется с силой стихии Воды.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского подарка
Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского
Какой цвет является символом 2023 года
Какой цвет является символом 2023 года
История, традиции и поздравления с днем святой Анны, 22 декабря 2022 года
История, традиции и поздравления с днем святой Анны, 22 декабря 2022
В Турции заявили о проигрыше Украины из-за прозападного выбора
В Турции заявили о проигрыше Украины из-за прозападного выбора
Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества
Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества
Из-за коммунальной аварии в Слюдянке без отопления остались 137 домов
Из-за коммунальной аварии в Слюдянке без отопления остались 137 домов
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Мать Алены Шишковой рассказала о войне с матерью Тимати
Мать Алены Шишковой рассказала о войне с матерью Тимати
Ярослав Бойко после 23 лет брака разводится с супругой
Ярослав Бойко после 23 лет брака разводится с супругой
Композитор попрощался с Лаймой Вайкуле
Композитор попрощался с Лаймой Вайкуле
У Ольги Бузовой выпала грудь из откровенного платья
У Ольги Бузовой выпала грудь из откровенного платья
Борис Корчевников высказался о сыне Яны Поплавской, который ушел на войну
Борис Корчевников высказался о сыне Яны Поплавской, который ушел на

Топ на сегодня

В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать
Кристину Асмус бросил возлюбленный из-за бывшего мужа
Кристину Асмус бросил возлюбленный из-за бывшего мужа
Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Андрей Малахов показал, как выглядит дома
Андрей Малахов показал, как выглядит дома

Еще по теме

Как выбрать цвет удачи, если в жизни наступила черная полоса
Черный цвет: его значение, энергетика и польза
Любимые оттенки Кролика подскажут, в каком цвете встречать Новый 2023 год
Какое животное по Восточному гороскопу будет являться покровителем 2023 года