. Какой цвет является символом 2023 года

Каждый год имеет свое животное-талисман, а также цвет, являющийся его символом. Цвет определяется стихией того или иного животного, которое управляет энергетическими потоками. Пришло время узнать, что же за оттенок будет главным в 2023 году.

2023 год пройдет под управлением Водяного Кролика. В восточной философии это говорит о том, что символом года становится черный цвет. Однако, тут не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Сила черного цвета

Черный оттенок связан напрямую со стихией Воды, поэтому его сила будет наиболее мощной. Черный цвет не должен у вас ассоциироваться с чем-то плохим и грустным, непонятным и темным.

Черный оттенок в восточной культуре больше связывают со спокойствием, мудростью, проницательностью. Именно он поможет вам оставаться собранными и вдумчивыми в течении 2023 года. Если вы почувствуете, что надвигаются проблемы, просто наденьте что-нибудь черное.

Этот цвет поможет также добиться спокойствия в отношениях между родственниками. Надевайте что-нибудь черное, если наклевывается неприятный разговор.

Другие важные цвета 2023 года

Также крайне ощутимой станет энергия синего оттенка, что довольно очевидно, ведь он также олицетворяет Воду. Синий цвет поможет в интеллектуальной сфере и улучшит вашу память.

Голубой и бирюзовый оттенки обладают очень мощным успокаивающим эффектом. В фэн-шуй они олицетворяют мир, понимание и доброту. Бирюзовый цвет еще может давать жизненные силы и энергию в трудные времена. Если вы устали, обязательно постарайтесь надевать что-то в данной палитре.

Еще можете обратить внимание на мятный оттенок. Он очень похож по энергетике и в целом очень схож с бирюзовым. Он также ассоциируется с силой стихии Воды.