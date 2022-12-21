. Команда Xbox выпустила шоколадную версию Xbox Series S
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Команда Xbox выпустила шоколадную версию Xbox Series S

Команда Xbox выпустила шоколадную версию Xbox Series S


К рождественским праздникам Microsoft выпустила интересный подарок для журналистов и стримеров из Европы, которые тем или иным образом связаны с Xbox. Команда Xbox отправила лидерам мнений шоколадную версию игровой приставки Xbox Series S.

Многие журналисты в соцсетях публикуют фотографии шоколадной игровой приставки, которую получили от команды Xbox. Сама приставка по размерам чуть больше кредитной карты, она выполнена на шоколадной фабрике Schuberts Schokoladenfabrik в Германии.

Ниже можно посмотреть фото шоколадной Xbox Series S, которой поделилась Maxi Gräff — ведущий специалист по маркетингу Xbox в Германии.




# Технологии
По материалам: newxboxone

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