. Композитор попрощался с Лаймой Вайкуле
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Композитор попрощался с Лаймой Вайкуле

Композитор попрощался с Лаймой Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле возмутила своими высказываниями известного композитора. Юрий Антонов недоволен высказываниями Лаймы Вайкуле, заявившей недавно, что она буквально «содержала весь Советский Союз». Певица настаивает, что её концерты приносили государству баснословный доход, пока она сама получала с этих выступлений копейки. Вот только Вайкуле, кажется, сильно преувеличивает свои достижения. Композитор Юрий Антонов назвал слова латышской звезды «глупостью пожилой женщины». Он опустил певицу с небес на землю, напомнив ей о том, что она никогда не входила в категорию топ-артистов. Маэстро подчеркнул, что Вайкуле — всегда была исполнительницей «средней величины». Антонов рассказал, что был неплохо знаком с Лаймой, но после её скандальных высказываний больше не хочет с ней когда-либо общаться.
«Она свое дело сделала. Спасибо ей за это. И до свидания. Не надо грубить, оскорблять. Просто после подобных её заявлений надо вежливо сказать: до свидания, Лайма», — цитирует Антонова источник. Антонов, кстати, не сомневается в том, что Россия выберется из нынешней сложной ситуации, а все те, кто бранил страну, впоследствии горько пожалеют о сказанном.  Напомним, что Вайкуле не так давно подтвердила слухи о проблемах со здоровьем. Ранее СМИ писали о том, что певица столкнулась с рецидивом онкологии. Свой точный диагноз артистка афишировать не стала, но призвала поклонников молиться за неё.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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